In Fortnite: Battle Royale ist Season 4 gestartet. Neben einem neuen Thema und einem Battle-Pass, gibt es ein paar geheime Dinge, die wohl nicht jeder bemerkt hat. Wir zeigen euch 4 Geheimnisse aus Season 4 – Kapitel 2.

Was ist gerade los in Fortnite? Am 27. August startete Season 4 in Fortnite. Diese brachte eine riesige Kollaboration mit Marvel, wie man schon im Season-Trailer sehen konnte.

Neben den ganzen neuen Superhelden-Skins wurde die Map auch verändert und hat sich an das Marvel-Universum angepasst. Doch gibt es noch weitere Änderungen, die man noch nicht bemerkt hat?

Geheimnisse aus Season 4

Wir zeigen euch hier ein paar Änderungen, Neuerungen und Waffen, die jetzt mit Season 4 aktiv sind. Ein paar werdet ihr vermutlich noch gar nicht bemerkt haben, doch es ist gut zu wissen, damit ihr sie für euren Kampf nutzen könnt.

1. Geheimer Tresor auf der Start-Insel

Was ist neu? Mit den Map-Änderungen kam auch eine neue Start-Insel dazu. Vom S.H.I.E.L.D.-Helicarrier aus startet ihr jetzt jede Runde in Fortnite. Aber das ist noch nicht alles, denn dort versteckt sich ein geheimer Loot-Tresor.

Doch dieser lässt sich nicht öffnen, weil hier die Schlüsselkarte fehlt. Diese bekommt man nur von Mini-Bossen und bisher befindet sich keiner davon auf der Start-Insel.

Hier bleibt also noch abzuwarten, was mit diesem Tresor passieren wird. Entweder gibt es bald einen Mini-Boss auf der Start-Insel oder der Helicarrier wird zur Map hinzugefügt.

Dieser Tresor befindet sich auf dem Helicarrier und lässt sich nicht öffnen

2. Verlassene Handlanger aus Season 3

Was ist neu? In Season 3 traf man auf viele KI-Bots „die Handlanger“, die Mini-Bosse, ihre mythischen Waffen und die Tresore bewachten. Kam man ihnen zu nahe, wurde man angegriffen. Doch was ist in Season 4 mit ihnen passiert?

Landet man jetzt bei der Agentur, findet man keine Handlanger mehr, die patrouillieren. Stattdessen findet man jetzt einen einsamen Bot, der anscheinend nach dem Verlust seiner Arbeit nicht mehr weiß, was er tun soll.

Doch ganz alleine ist er nicht, denn in Retail Row gibt es ebenfalls einen Handlanger, der sich dort niedergelassen hat. Man findet ihn in einem Zimmer, in dem er verschiedene Emotes durchführt.

Hier sieht man die letzten Handlanger in Season 4

3. Pro Angelrute und neue Fische

Was ist neu? In Season 4 gibt es jetzt eine bessere Variante der Angelrute und neue Fische, die ihr fangen könnt. Das Angel-Feature wurde zwar schon in Season 1 Kapitel 2 eingeführt, doch in dieser Season wird es mit dem Angel-Pass noch mal spannender.

In diesem Pass werden nämlich alle Fische angezeigt, die ihr gefangen habt. Insgesamt gibt es 39 Fische, die ihr entdecken und sammeln könnt. Darunter auch spezielle Fische wie:

Der Hop-Flopper (sorgt für eine limitierte Zeit für Schwerelosigkeit)

Die Qualle (lädt Schilde auf)

Der scharfe Fisch (gibt für limitierte Zeit einen Speed-Boost)

Der Thermal-Fisch (gibt für kurze Zeit eine Thermal-Vision)

Der Spieler ArcherypeLeeJow hat eine Übersicht aller Fische erstellt, wo und zu welcher Uhrzeit sie zu finden sind:



Damit ihr es leichter habt, alle diese Fische für euren Angel-Pass zu fangen, gibt es jetzt eine bessere Variante der Angelrute. Ihr könnt jetzt, nämlich jede normale Angelrute auf eine Pro-Version upgraden. Das macht ihr ganz einfach bei einer Werkbank.

4. Seltsame glühende Insel

Was ist neu? Abgesehen von den Map-Änderungen, die mit Season 4 gekommen sind, gibt es noch eine glühende Insel in der Nähe von Lockis Leuchtturm. Die Insel ist nicht groß und es befindet sich nur 1 Lastwagen darauf.

Der Ort zählt zu einem Orientierungspunkt auf der Map, scheint aber aus einem anderen Ort „gerissen“ zu sein. Die Straße, auf der sich der Lastwagen befindet, führt zu Trask Industries. Vielleicht ein neuer Ort, der später dazukommt?

Ein Spieler zeigt die seltsame Insel auf Twitter:



In Season 4 gibt es aber nicht nur Geheimnisse zu entdecken, denn ihr könnt jetzt in die Welt von Marvel eintauchen. Ob ihr jetzt ein Superhelden-Outfit aus dem Battle-Pass tragt, Challenges erledigt oder die neuen Fähigkeiten ausprobiert. Bei Letzterem helfen euch die Bosse, die man bald auf der Map findet. Doctor Doom könnt ihr jetzt schon finden und von seinen Fähigkeiten profitieren.