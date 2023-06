Wenn euch das neue Final Fantasy 16 enttäuscht, gibt es gerade eine gute Alternative für Steam & PS5, sagt ein Experte

Am 22. Juni ist Final Fantasy 16 erschienen und es gibt bereits viele positive Stimmen. Was das Kampfsystem betrifft, scheinen aber nicht alle zufrieden zu sein, denn: statt rundenbasiert laufen die Kämpfe nun in Echtzeit ab. Aber es gibt zum Glück eine gute Alternative für Steam, PS5 und Nintendo Switch.

Mit Final Fantasy 16 ist heute das nächste große RPG aus dem Hause Square Enix erschienen und präsentiert sich dabei in einem neuen, ungewöhnlich düsteren Gewand. Es wurde allerdings nicht nur an der Atmosphäre geschraubt, sondern auch am Kampfsystem.

Und das scheint einige Spieler zu enttäuschen. Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier griff dies in einem Tweet auf und nennt gleichzeitig eine Alternative für Fans der rundenbasierten Kämpfe: Octopath Traveler 2.

Wie düster Final Fantasy 16 sein kann, seht ihr im Story-Trailer:

„Octopath Traveler gehört zu den Großen“

In seinem Tweet richtet Schreier sich an die RPG-Fans und insbesondere an diejenigen, die ein rundenbasiertes Kampfsystem bevorzugen.

Er schreibt:

Wenn ihr Final Fantasy XVI anschaut und denkt „Mein Gott, was ist mit dieser Serie passiert? Ich vermisse rundenbasierte Rollenspiele“, dann tut euch selbst einen Gefallen und holt euch Octopath Traveler 2, eines der besten rundenbasierten RPGs, die je gemacht wurden. Jason Schreier via Twitter

In den Kommentaren merken einige Nutzer an, dass sie sich mehr rundenbasierte Rollenspiele wünschen würden.

PantsPottson schreibt: „Natürlich, und ich freue mich trotzdem auf [Final Fantasy] XVI, aber ich wünschte, wir könnten ein rundenbasiertes Spiel mit diesem Budget und Flair bekommen.“

Pandapandatk antwortet darauf: „Ich denke, das ist es, was in der Diskussion fehlt. Ja, Square Enix veröffentlicht andere rundenbasierte Spiele, und ja, ich liebe sie. Aber sie stehen nicht auf dem gleichen Level wie die Hauptreihe des FF-Franchise. Ich möchte die beeindruckende Grafik (obwohl HD2D schön ist) und die cinematografische Inszenierung mit rundenbasiertem Gameplay.“

Der Twitter-Nutzer TheZaius fragt Jason Schreier, ob „Octopath Traveler 2 so gut wie Final Fantasy 6“ ist. Darauf antwortet er: „Nichts kann jemals mit Nostalgie konkurrieren, aber ja, Octopath Traveler 2 gehört zu den Großen [im Genre der Rollenspiele].“

Was ist Octopath Traveler für ein Spiel? Octopath Traveler ist ein rundenbasiertes Rollenspiel der gleichnamigen Reihe von Square Enix, deren erster Teil 2018 veröffentlicht wurde. Im Februar folgte der zweite Teil, der 96 % positive Rezensionen auf Steam verzeichnet.

In Octopath Traveler 2 wählt man einen von acht Reisenden, mit dem man das Abenteuer bestreiten wird. Charakteristisch für die Reihe ist die pixelige HD-2D-Grafik. Ihr bekommt die beiden Teile auf Steam, für die PlayStation und für Nintendo Switch.

Die Steam-Rezensionen sind voller Lob für das RPG. darkmoon6.665 schreibt: „Eines der besten rundenbasierten Rollenspiele, das in jüngster Zeit erschienen ist. Das Gameplay ist eine fantastische Hommage an die alten Final Fantasy-Spiele.“

Jason Schreier ist eine wichtige Stimme im Gaming und auf seinen Rat hören viele Spieler:

