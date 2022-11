Ehemalige LoL-Entwickler bringen neues MOBA auf Steam – Startet noch im November

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Riot Games arbeitet derzeit nicht nur an LoL, sondern auch an einem neuen MMORPG. Mehr dazu hier:

Für wen ist das interessant? Fangs soll leicht zu lernen, aber schwer zu meisten sein. Die Entwickler betonen, dass sich ihr MOBA an Spieler richtet, die sich intensiv mit ihren Champions auseinandersetzen, gerne actionreiche Kämpfe mögen und sich vor allem gut im Team verhalten. Denn allein soll man in Fangs nicht so viel ausrichten können, wie etwa in LoL.

Das Studio bekam schon vorab ein Investment von 3,2 Millionen Dollar, wie sie 2021 verrieten ( via Venturebeat ). Damit haben sie Fangs nun soweit umgesetzt, dass es in den Early Access starten kann.

Was ist das für ein Spiel? In Fangs wählt ihr einen Champion aus und kämpft zusammen mit drei Mitspielern im 4v4 gegen ein anderes Team. Die Kämpfe sind actionreich und kurzweilig.

