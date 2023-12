Blizzard verdoppelt die Chancen auf die besten Items in Diablo 4, aber nur für 3 Wochen – Hier bekommt ihr die Uber Uniques

Die entsprechenden Nutzer werden selbst von der Community kritisiert. Blizzard habe einen Buff gebracht, an dem buchstäblich nichts schlecht sei. Man bekomme einfach nur nun doppelt so schnell Items, die niemand „braucht“, aber die wirklich cool seien. Darüber zu meckern, sei total daneben. Zumal die Items ohnehin nicht notwendig seien, um stark zu werden – ein Spieler hat sogar den härtesten Content mit den falschen Hosen gemeistert .

In einem Kommentar heißt es zynisch: „Wow, jetzt kann ich doppelt so schnell kein Shako bekommen!“ Andere meinen, sie würden erst mit Season 3 zurückkommen. Jetzt nochmal zu farmen sei ihnen zu anstrengend.

Ein Nutzer merkt an: nach 300 Runs mit lediglich einem Ring habe er mit dem Hotfix nach bereits 15 Minuten ein Shako bekommen, das begehrteste Item in Diablo 4 überhaupt .

Zusätzlich zu der erhöhten Droprate gab es zudem eine kleine Änderung an der vampirischen Kraft Metamorphose sowie einen Bugfix (via Blizzard ).

Mit einem Hotfix vom 20. Dezember hat Blizzard die Drop-Chance von Uber Uniques bei Duriel um 100 % erhöht. Ihr könnt nun also doppelt so effektiv farmen. Der „Buff“ gilt allerdings nur bis zum 8. Januar, ihr müsst euch also beeilen.

