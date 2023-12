Ihr könnt in Diablo 4 gerade richtig schnell leveln und dabei noch Extra-Loot sammeln

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Am Ende erscheint dann der Schrecken, der viel aushält, aber keinen allzu schweren Kampf darstellt. Zerstört auf dem Weg zwischen den Events die Gefrorenen Hüllen. Haltet euch nicht mit einfachen Gegnergruppen auf, das ist in der Regel Zeitverschwendung. Wenn ihr euch noch weitere Tipps braucht, findet ihr hier unseren Guide, um schnell auf Level 100 zu kommen .

Bei dem Event kommen mehrere Wellen von Gegnern, die ihr überleben müsst. Wichtig: zündet den Wagen in der Mitte an und schützt ihn, bis der Feuerkreis die Gefrorenen Hüllen am Rand schmilzt. Zerstört dann schnell diese Hüllen, ehe die kleinen Diener den Wagen löschen können. Ihr werdet den Wagen mehrmals anzünden müssen.

