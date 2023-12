Ein Spieler in Diablo 4 grinded eine Woche für den härtesten Content – schafft ihn mit den falschen Hosen

Die Spieler in Diablo 4 beißen sich gerade die Zähne am neuen Endgame-Content aus: Zirs Schlachthaus ist teilweise so schwer, dass Blizzard den Kampf sogar kurz nach dem Release nerfen musste. Ein Spieler grindete eine Woche darauf hin und schafft ihn ausgerechnet mit den falschen Hosen.

Was ist der aktuellste Endgame Content? Seit dem 5. Dezember können sich Spieler im neuen Endgame-Content Zirs Schlachthaus (im Original The Abattoir of Zir ) messen. Ähnlich wie in den Greater Rifts aus Diablo 3 habt ihr hier 10 Minuten Zeit, um möglichst viele Gegner zu töten. Insgesamt gibt es 25 Schwierigkeitsgrade.

Wenn ihr auf eurer Schwierigkeitsstufe genügend Gegner in der benötigten Zeit erwischt, droppt eine einzigartige Glyphe. Diese gibt euch einen signifikanten Damage-Boost und ihr könnt sie sogar bis Level 200 upgraden.

Warum musste Blizzard das Schlachthaus nerfen? Zirs Schlachthaus war zum Release so schwer, dass die Spieler sich mit den aktuell möglichen Builds die Zähne daran ausbissen. Da Blizzard aber ja keinen unmöglichen Content im Spiel haben möchte, nerften sie das Schlachthaus.

Mittlerweile haben die Spieler den Content aber erfolgreich auf höchster Stufe abgeschlossen. Und das obwohl ein Experte meinte, niemand solle den neuen Dungeon schaffen.

Nach einer Woche Grind schafft ein Spieler den härtesten Content – aber mit falscher Hose

Was genau machte der Spieler? Xingluoah bereitete sich eine Woche lang auf den Endgame-Content auf Level 25 vor. Er levelte die Schadens-Glyphe aus Zirs Schlachthaus sogar auf Level 140, um möglichst viel Schaden zu verursachen.

Für den finalen Run startete Xingluoah Zirs Schlachthaus immer wieder neu, bis die passende Kombination aus Dungeon-Layout und Monstern einlud. Sein Charakter trat als Barbar mit einer der stärksten aktuell möglichen Builds an.

Das reichte ihm aber noch nicht, um den Content sicher zu schaffen: Aktuell gibt es in Diablo 4 einen Bug, der es euch erlaubt, durch das mehrfache Austauschen eurer legendären Items stärkere Buffs auf niedrigeren Items zu verwenden. Dadurch erhielt Xingluoah einen Boost von 100% auf seine zweihändige Waffe. Aber genau hier machte der Spieler den Fehler: Er zog seinem Charakter nach dem Tausch die falschen, schlechteren Hosen wieder an.

Was genau ist passiert? Youtuber Rob2628 kommentiert den Kampf in einem Video. Darin erklärt er, dass Barbaren für gewöhnlich Hosen mit einem absolut wichtigen Verteidigungaspekt oder ein einzigartiges Item mit einem starken Schadensboost tragen. Xingluoah zog seinem Charakter im Tausch aber eine Hose an, die keines der beiden Vorteile hatte. So fehlten ihm essentielle Boosts.

Dennoch schaffte Xingluoah den Dungeon – laut Rob2628 aber aus purem Glück. Hier hätten einfach viele Faktoren zusammengespielt und die Situation sei nicht so einfach nachzubauen im eigenen Game.

Auch der Diablo-4-Youtuber und -Streamer Wudijo meldete sich zu dem Run zu Wort: Für die anderen Klassen gibt es hier leider keine Hoffnung. Ich denke, Barbaren werden die einzige Klasse bleiben, die sowas hinbekommt.

Habt ihr Zirs Schlachthaus schon auf level 25 geschafft? Oder seid ihr selbst noch am Glyphen-Grinden? Schreibt uns euren Fortschritt gerne in die Kommentare.

