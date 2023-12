Neue Herausforderung in Diablo 4 ist angeblich unschaffbar – Erste Spieler schaffen sie

Zirs Schlachthaus, oder im Original: The Abattoir of Zir, ist ein neuer Dungeon in Diablo 4. Der gibt einzigartige Belohnungen und wird über 25 Stufen immer schwerer. Experten meinten, dass niemand den schaffen soll. Jetzt hat aber ein Barbar die höchste Schwierigkeit gemeistert – und ist damit angeblich nicht einmal der erste.

Was ist das für eine Herausforderung?

Zirs Schlachthaus ist im Prinzip das gleiche wie die Greater Rifts aus Diablo 3: ihr habt eine gewisse Zeit, um ausreichend Gegner zu killen. Als Belohnung gibt es eine einzigartige Glyphe, die ihr bis Stufe 200 leveln könnt.

Das Schlachthaus hat 25 Level, wobei der Experte wudijo meinte: der Dungeon ist nicht dazu gedacht, jemals überhaupt geschafft zu werden.

Tatsächlich schien es anfangs auch so. Blizzard hat sogar eingegriffen und das Schlachthaus ordentlich generft – nun sind die ersten Spieler fertig damit.

So wurde der Abattoir nun bezwungen: Wie wowhead berichtet, hat ein chinesischer Spieler angeblich als erster weltweit das Abattoir of Zir auf Stufe 25 bezwungen. Er spielte dazu einen „HOTA“-Barbaren, also einen Build mit Hammer der Urahnen.

Dazu hat er sich die Heilung von Wirbelwind zunutze gemacht. Allgemein hat ihm die starke Selbstheilung vor allem im Kampf gegen das letzte Pack geholfen.

Der Spieler mit dem Namen Xingluoah hat weniger als 9 Minuten für das Level gebraucht. Seine Glyphe hat er bereits auf Stufe 140 gebracht. Wie wowhead berichtet, war Xingluoah zuvor jahrelang in WoW und League of Legends aktiv. Jetzt wollte er Diablo 4 bezwingen.

Wir haben mit den Devs bereits über die Zukunft von Diablo 4 gesprochen:

Community meint: „Das ist nicht der World First“

Die Nachricht vom Erfolg des chinesischen Spielers hat schnell den Weg auf Reddit gefunden. Dort meinten einige Nutzer allerdings, dass Xingluoah nicht der erste gewesen sei, der das Schlachthaus bezwungen hat.

Bereits vor ihm hätten etliche Spieler auf Discord berichtet, dass sie Level 25 erfolgreich abgeschlossen haben. Zumeist sollen das Zauberinnen gewesen sein, die aktuell einen der stärksten Builds überhaupt haben.

Handfeste Beweise sind allerdings im Moment recht spärlich und Xingluoah hat immerhin seinen gesamten Runs gestreamt (via douyin).

So oder so ist es eine beachtliche Leistung, dass einer oder mehrere Spieler das Schlachthaus schon bezwungen haben, nur wenige Tage nach Release. Schließlich ist es eigentlich als „unschaffbar“ bezeichnet worden.

Vor allem für „Casuals“ scheint der neue Dungeon noch mehr Qual als Genuss zu sein. Allerdings haben die kürzlichen Änderungen schon sehr geholfen:

Diablo 4: „Besser, aber noch nicht perfekt“ Blizzard ändert neuste Herausforderung, war zu hart