Diablo 4: „Besser, aber noch nicht perfekt“ Blizzard ändert neuste Herausforderung, war zu hart

Der neue „Abbatoir of Zir“-Dungeon in Diablo 4 war für viele Spieler zu hart, zu lästig und zu wenig belohnend. Blizzard nahm Anpassungen vor, aber die Community wirkt noch nicht ganz zufrieden.

„Abattoir of Zir“ (im Deutschen etwa: Zirs Schlachthaus) ist eine neue Endgame-Challenge, bei dem euch besonders harte Gegner erwarten. Als Belohnung für den Abschluss erhaltet ihr die Glyphe „Tears of Blood“. Der Dungeon soll eine Herausforderung für alle Spieler bieten, die im Prinzip mit Season 2 fertig sind und nichts mehr in Diablo 4 zu tun haben.

Letztendlich waren dann schon die ersten Stufen ziemlich knackig und ein paar Spielerinnen und Spieler erklärten die Season für sich bereits als beendet. Die Entwickler reagierten auf das Feedback und nerften einzelne Elemente der Herausforderung.

Allerdings sagt die Community auf Reddit jetzt: Da ist noch Luft nach oben. „Abattoir of Zir“ sei jetzt besser, aber noch nicht perfekt.

Was die Entwickler für Diablo 4 geplant haben, seht ihr in diesem Video:

Ein Problem sei die unausgeglichene Schwierigkeit

Warum ist es noch nicht perfekt? Vermutlich kann so eine Challenge niemals perfekt für alle Spielerinnen und Spieler sein. Aber ein paar von ihnen sammeln in einem Beitrag auf Reddit von „tjglaser1s“ ein paar Ideen und Wünsche dazu, was die Challenge besser machen würde.

Der Ersteller des Beitrags schreibt am 10. Dezember, er habe die Herausforderung bisher genossen, die Stufen des „Abattoir of Zir“-Dungeons zu erklimmen. Es ist nicht perfekt, aber es bietet eine Herausforderung, die die Spieler dazu bringt, jeden Aspekt, jede Fähigkeit und die Ausrüstung genauer anschauen zu müssen.

Seine größte Kritik liegt in dem Unterschied zwischen den Mobs und den Bossen:

Ich denke, an diesem Punkt ist meine größte Kritik der massive Kraftunterschied zwischen der Schwierigkeit der Mobs und der Schwierigkeit der Bloodseekers. Es fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Als Nekromant habe ich heute Stufe 12 erreicht und kann mich durch die Mobs schnetzeln und mich absolut unverwundbar fühlen… nur um von den Bloodseekers mit einem Treffer erledigt zu werden. Ich verstehe, dass der Inhalt schwer sein soll. Aber das Problem ist der Leistungsunterschied zwischen all den Feinden, die zu den Bloodseekers führen. Das Gleichgewicht ist einfach noch nicht da, und diese Lücke muss geschlossen werden. tjglaser1s via Reddit

Abgesehen davon schlägt er noch weitere Dinge vor, die das Erlebnis etwas lohnender machen könnten. Die Glyphen-XP fühle sich im Moment ziemlich gut an, aber der Rest der Belohnungen „könnte etwas Liebe vertragen“.

Was sollte noch verbessert werden? In dem Beitrag schreibt „tjglaser1s“, die Spieler sollten bei jedem Durchgang eine zufällige Kiste mit Materialien erhalten. Um verschiedene Builds für die Stufen von „Abattoir of Zir“ auszuprobieren, habe er viele Materialien verbraucht.

Außerdem denkt er, dass man die Item-Belohnungen mit einer erhöhten Chance auf Uber Uniques aufwerten könnte, ansteigend mit den Stufen des Dungeons. So schlägt er in etwa vor, auf den ersten Stufen des Dungeons Ausrüstung mit einer minimalen Item-Power von 900 zu erhalten plus eine Chance von 0,5 % auf Uber Uniques (via Reddit).

„Es fühlt sich wie eine Lotterie an“

Was sagt die Community dazu? In den Kommentaren ergänzen andere Spielerinnen und Spieler ihre Erfahrungen mit der Challenge sowie Ideen und Kritik. Auch „Pantarus“ merkt an, dass sich seine Tode zufällig anfühlen und die Bloodseekers zu stark seien. Er möchte etwas aus den Toden seines Charakters lernen, so fühle es sich eher frustrierend an.

„ScottdaDM“ schreibt im Kommentar:

Ein entsprechend gelevelter und ausgerüsteter Charakter ist auf einen Schlag tot… das ist nicht gut. Es fühlt sich eher wie eine Lotterie an, als wie ein Geschicklichkeitsspiel.

Auch wünscht er sich, Siegelpulver für die Durchgänge zu erhalten – genügend für die nächste Stufe des Dungeons.

„RavenousIron“ findet die Idee, die dahinter steckt, cool. Sie bringt Spieler dazu, ihr Bestes zu geben. Er glaube nicht, dass das ausreicht, aber es sei „ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein Baustein, der im Laufe der Zeit noch ausgearbeitet werden muss.“

Am 12. Dezember, startet die Mittwinterpest in Diablo 4. Das Event bietet euch neue Mechaniken, Items und Belohnungen, die ihr im Laufe der winterlichen Tage verdienen könnt.

Passend zum Start haben die Entwickler das Event erklärt und geben Tipps, wie ihr das beste aus der Mittwinterpest rausholen könnt:

Blizzard bringt 1. Season-Event zu Diablo 4 mit neuer Währung, erklärt, was ihr zum Farmen wissen solltet