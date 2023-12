Diablo 4: Spieler nutzt beliebten Build, besiegt mit seiner Zauberin den Endboss in 1,7 Sekunden und verursacht eine Million Schaden

Ein Spieler stellt seinen Build in Diablo 4 vor. Und der ist so stark, dass er damit den Endboss in unter 2 Sekunden besiegt.

In Diablo 4 gilt der Endboss Lilith als stärkster Gegner des Spiels. Doch ein Spieler zeigt gerade, wie man in der aktuellen Season mit Lilith in unter 2 Sekunden fertig wird. Dazu nutzt er den Kugelblitz-Build für Zauberer, um in kürzester Zeit besonders viel Schaden zu machen.

Spieler nutzt Kugelblitz-Build und maximiert Schaden mit Glyphen

Was ist das für ein Build? Bei diesem Build dreht sich alles um die Fähigkeit „Kugelblitz“. Ihr beschwört Kugelblitze und erzeugt so in einem kleinen Radius eine tödliche, elektrische Umgebung. Ein perfekter Build, wenn ihr viele Gegner auf einmal erledigen wollt oder zügig Bosse besiegen möchtet.

Was war der Trick des Spielers? Er selbst schreibt, dass er den Kugelblitz-Build mit Multiplikator-Glyphen kombiniert. Glyphen sind kleine Steine, die ihr in euer Paragon-Board sockeln könnt. Das nutzt der Spieler, um den Schaden zu maximieren. Er selbst schreibt auf reddit:

Ich bekomme diesen Schaden, indem ich nur Multiplikator Glyphen verwende. Ich habe 9 Glyphen aktiviert und 2 legendäre Knoten. Ich werde den Build bald posten. Ich versuche, den Paragon-Modus zu reparieren, weil ich eine defensive Verbesserung gefunden habe, ohne DPS zu verlieren. Ich muss dazu die [Paragon]-Boards umstellen. Edit: Ich habe das gerade nochmal gemacht. Ich kann also sagen, dass die DPS wirklich konstant ist. Dieses Mal habe ich es mit aktivierten Schadenszahlen aufgenommen.

Wo findet man den Build? Den gesamten Build für den Zauberer hat der Nutzer auf maxroll.gg gepostet. Hier könnt ihn auf diese Weise ganz einfach übernehmen.

Obendrein hat der Spieler auch einige Variationen mit besseren Defensiv-Werten gepostet, damit ihr nicht nur Schaden austeilen, sondern auch einstecken könnt.

Wie geht es in Diablo 4 weiter? Mit der nächsten Season will Blizzard einige grundlegende Änderungen am Hack’n Slay vornehmen. Eine davon betrifft das Inventar. Und das kommt bereits in der Vorbesprechung richtig gut an. Mehr dazu direkt auf MeinMMO:

