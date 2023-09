Diablo 4 ist das perfekte Spiel, um es nicht zu spielen

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Aber im Oktober startet auch schon Season 2 von Diablo 4 . Auch hier werde ich wieder am Start sein, nicht nur beruflich, sondern auch privat – und sei es nur, weil ich Vampire verdammt cool finde. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass Diablo 4 genau so gespielt werden sollte.

Jetzt habe ich seit etwa 4 oder 5 Wochen nicht mehr gezockt. Eine zugegeben eher kurze Pause, aber eine, die schon gereicht hat: Diablo 4 macht mir wieder fast so viel Spaß wie am ersten Tag. Nicht viel hat sich verändert, aber es fühlt sich ein wenig an wie „nach Hause kommen“:

Sicher könnte ich jede der Klassen auf Stufe 100 spielen, aber irgendwas will ich zu den kommenden Seasons auch noch machen. Dazu kommt, dass die Zeit, die ich investiere, auch in andere Dinge stecken könnte – etwa Baldur’s Gate 3.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Manchmal ist es besser, ein Spiel liegenzulassen. Nicht dauerhaft vielleicht, aber doch immer mal wieder. Man braucht ab und an schlicht eine Abwechslung. Diablo 4 ist genau ein solches Spiel, findet MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus. Und genau das macht das Spiel so stark.

Insert

You are going to send email to