Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 26.01.

Xur, der in Destiny 2 den Spielern wöchentlich exotische Ausrüstung und Gegenstände anbietet, ist wieder da. Besucht ihn in der Spielwelt und holt euch seine exotischen Waren. MeinMMO sagt euch, wo ihr ihn findet.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? Der Loot-Shooter von Bungie ist in die Verlängerung der Season 23 gestartet. Außerdem gab es neue News aus dem Destiny-Universum, die weitere Einblicke gewährten.

Bungie reagiert auf die Spekulationen über die Mitarbeiterzahl des Entwicklers. Man bestätigte die fortwährende Unterstützung von Sony und teilte mit, wie viele Mitarbeiter derzeit an Destiny 2 arbeiten.

Im Eisenbanner haben die Spieler nun die sprichwörtliche Kontrolle. Der Modus im Eisenbanner ist ab sofort auswählbar. Dies stellt eine willkommene Veränderung dar und mindert potenziell den Frust über vorgegebene Modi.

Am gestrigen Donnerstag sorgte Bungie dann für eine Überraschung, als man die neuen Wochen-Quest Rivens Wünsche vorstellte. Hier werden die Hüter bald zwischen drei verlockenden Belohnungskategorien wählen können.

Destiny 2 überrascht Fans: Lässt euch mit „Rivens Wünsche“ aus 3 verlockenden Belohnungen wählen

Alle Infos zu Xur am 26. Januar 2024 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? In den schattigen Ecken taucht Xur regelmäßig auf, bereit, seine exotischen Waren an diejenigen zu verkaufen, die mutig genug sind, den Weg zu ihm zu finden. Er landet jeden Freitag pünktlich um 18:00 Uhr und sein Besuch dauert bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Die Anwesenheit von Xur ist vor allem für neue Hüter von unschätzbarem Wert. Doch bevor man davon profitieren kann, muss man ihn erst einmal finden. Nach dem Reset um 18:00 Uhr könnt ihr eure Suche starten. MeinMMO verrät euch aber auch hier seinen Aufenthaltsort.

Hier befindet sich Xur: Nessus, Wächtergrab

Xur ist auf Nessus, im Wächtergrab

Xurs Inventar vom 26. bis 30.01. – Alle Exotics auf einen Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist bekannt für seine einzigartigen und exotischen Gegenstände, die er jede Woche zum Verkauf anbietet. Sein Arsenal umfasst exotische Rüstungen, Waffen und Engramme, die den Hütern eine Vielzahl neuer Fähigkeiten und Taktiken verleihen können. In Season 23 könnt ihr bei ihm auch einige Legendäre Bruchstücke loswerden, da diese bald das Spiel verlassen.

Xurs Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exotics zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 26. bis 30.01.

Waffe: Löwengebrüll – Granatenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Feindfinder – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +10

Erholung: +15

Disziplin: +10

Intellekt: +2

Stärke: +20

Gesamt: 65

Titan: Spaltungspferch – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +15

Erholung: +6

Disziplin: +10

Intellekt: +7

Stärke: +15

Gesamt: 63

Warlock: Lunafaktur-Stiefel – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +13

Erholung: +11

Disziplin: +18

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 64

Legendäres Rüstungs-Set: „Anti-Vernichtungs-Panzerweste“-Set (Jäger)

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Hüftfeuergriff .

Das Eisenbanner ist jetzt flexibel

Was war das Problem im Eisenbanner? Seit der Einführung verschiedener neuer Spielmodi im Eisenbanner-Event gab es in der Destiny 2-Community regelmäßig massive Diskussionen und Unmut über die von Bungie festgelegte Modi-Rotation. Dies führte häufig dazu, dass auf Druck der Hüter der Eisenbanner-Modus von „Tribut“ oder „Festung“ nachträglich wieder in „Kontrolle“ geändert wurde.

Doch damit ist nun Schluss:

Ansonsten können Spieler in diesem Eisenbanner noch Rüstungen und Triumphe erspielen:

Ihr habt in Season 23 die Möglichkeit, euch im Eisenbanner das angesagte Strang-Automatikgewehr „Tödlicher Überfluss“ mit durchschlagendem Gehäuse zu erspielen.

Ihr könnt außerdem ein „Bananen“-Abzeichen, ein Eisenbanner-Shader und über Engramme auch die „Eisen-Symmachie“-Rüstungen aus Destiny 1 verdienen.

Echte eiserne Wölfe können sich außerdem mit einer Titelvergoldung krönen.

Wie viele Eisenbanner gibt es in Season 23? Der 23. Januar war grundsätzlich der letzte von Bungie im „This Week at Destiny“-Blog bestätigte Termin für das Eisenbanner. Allerdings wurde zusätzlich über Woche 13, also vom 20. bis zum 27. Februar 2024 spekuliert, ob das Event dann noch einmal stattfindet.

Achtung: Dieses Eisenbanner-Datum ist bisher nicht bestätigt. Ihr solltet euch also nicht fest darauf verlassen, dass es gesichert ein weiteres Event geben wird, damit ihr am Ende nicht enttäuscht seid, den Titel oder die Belohnungen verpasst zu haben.

Was stand für euch diese Woche in Destiny 2 an? Oder genießt ihr die kleine Auszeit mit Ausflügen in den Rest der Gamingwelt? Dann verratet uns doch, was euch gerade besonders fesselt. Unser Autor Christos beispielsweise findet, Warframe habe die bessere Monetarisierung und innovativere Inhalte als Destiny 2: Warum Warframe die beste Alternative für alle ist, die ihre Hoffnung in Destiny 2 verloren haben