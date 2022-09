Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 16.09.

In Destiny 2 ist Xur ein regelmäßiger Besucher, den man kennen sollte. Denn nur er verkauft Exotics für alle, die noch Lücken in ihrer Sammlung haben oder auf bessere Werte hoffen. Heute öffnet der mysteriöse Händler wieder seinen versteckten Handel und wir verraten euch, wo ihr ihn findet.

Bevor wir zu Xur kommen, gibt es wie immer unseren Destiny-2-Wochenrückblick. In dieser Woche gab es nicht nur eine Menge Diskussionen in der Community, sondern auch einen Nerf der größtenteils gut ankam und eine besondere Emblem-Erinnerung für alle Spieler.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Letzte Woche äußerte sich nach Saltagreppo, dreimaliger Worlds-First-Gewinner, auch ein anderer erfahrener Destiny-Spieler zum Nerf-Vorschlag der Göttlichkeit.

Das Urgestein Datto betonte zwar, dass ihm bewusst ist, dass viele Destiny-2-Spieler keine Schwitzer oder Talente sind, die Raids in einer Stunde meistern. Dennoch stimmte auch er dem Vorschlag von Saltagreppo zu – er hatte nur bisher keine Lust darüber zu diskutieren.

Viele Hüter sehen ihm zufolge „den Wald vor lauter Bäumen nicht“ und verstehen daher auch nicht die Problematik, die dieses Gewehr schafft, so der Streamer.

Am Ende machte die gesamte Diskussion erneut deutlich, wie verhärtet die Fronten zwischen Content-Creatorn und normalen Spielern sind. Doch die Aussagen der vermeintlichen Elite-Spieler aus Destiny 2, dass die „Casuals“ ja nur alles behalten wollen, was ihnen das Spiel erleichtert, stimmt wohl auch nicht. Dies zeigten die viele Reaktionen auf den Nerf des Titan-Exos „Lorelei-Prunkhelm“.

Eine ganz besonderes Emblem: Zu guter Letzt hat Bungie am Donnerstag im wöchentlichen TWaB-Blog („This Week at Bungie“) noch einen deutschen Community-Helden besonders geehrt.

Dieser war bereits im Januar 2022 verstorben. Damit man sein Licht aber nicht vergisst, bekommen Spieler nun ein kostenloses, einzigartiges Emblem, auf das er selbst sicher auch stolz gewesen wäre.

Heute starten wieder die sogenannten „Trials“ – das Endgame-PvP in Destiny 2.

Alle Infos zu Xur am 16. September 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der exotische Händler stattet Destiny 2 immer freitags um 19 Uhr einen Besuch ab. Jeder, der noch Lücken in seiner Exo-Sammlung hat, erwartet ihn dann, denn er ist der einfachste Weg, Exos zu bekommen. Es kostet euch nur einen Hinflug und etwas Material als Zahlungsmittel.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Jede Woche ist Xur an einem anderen Standort zu finden. Man weiß also nie genau, wo man ihn antrifft.

Um bei Xur einzukaufen müsst ihr nach Nessus ins Wächtergrab fliegen. Auf der Karte ist sein genauer Standort markiert.

Xur ist auf Nessus.

Xurs Inventar vom 16.09. – 20.09. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Als erwählter Exotic-Händler der „Neun“, eine ominöse Gruppe in Destiny 2, liefert Xur in ihrem Auftrag wöchentlich neue Waffen und Rüstungen an die Spieler. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm einkaufen. Egal ob ihr neu im Spiel oder schon erfahrene Hüter seid. Seine Waren sind garantiert besser als das Angebot von Spider.

Diese Woche verkauft er euch folgende Waren:

Exotische Waffe: Doppelschwänziger Fuchs – Leere-Raketenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Heiligfeuerherz – Solar-Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke Mobilität: +14 Belastbarkeit: +3 Erholung: +16 Disziplin: +7 Intellekt: +9 Stärke: +16 Gesamt: 65

Heiligfeuerherz – Solar-Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Galanor Bruchstücke – Solar-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke Mobilität: +3 Belastbarkeit: +21 Erholung: +9 Disziplin: +9 Intellekt: +11 Stärke: +10 Gesamt: 63

Galanor Bruchstücke – Solar-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Warlock: Transversive Schritte – Arkus-Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke Mobilität: +3 Belastbarkeit: +2 Erholung: +26 Disziplin: +12 Intellekt: +6 Stärke: +10 Gesamt: 59

Transversive Schritte – Arkus-Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Unsere Kaufempfehlung: Bei den legendären Items solltet ihr einen Blick auf den Granatwerfer „Interferenz V“ werfen.

Xur verkauft zudem Legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Die DLC-Exos könnt ihr nur shoppen, wenn ihr auch die Erweiterung besitzt!

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Beyond Light) mit dem Perk „Überschuss“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Beyond Light) mit dem Perk „Bewegliche Zielscheibe“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Endlich wieder Trials!

Heute Abend endet die lange Durststrecke der PvP-Hardcore-Spieler. Die Prüfungen von Osiris sind zurück und bieten ihnen wieder eine Bühne für die härtesten Hüter-gegen-Hüter-Kämpfe in Destiny 2.

Aber seid gewarnt: Bungie hat ein Auge auf alle Spieler, die in PvP-Aktivitäten oder indirekt durch das Boosten oder Erstellen neuer „Burner“-Konten und deren Einbindung in Endgame-Inhalte wie Trials betrügen wollen.

So wurden, lt. Bungie, Erkennungssysteme integriert und aktiviert, die auch das Vorhandensein bestimmter Cheats auf dem Computer des Benutzers anzeigen. Weitere „Erkennungsmaßnahmen“ sollen später in diesem Jahr folgen.

Welche Map ist diese Woche dran? Die sogenannten PvP-Trials finden stets auf einer festgelegten Map statt.

Diese Woche spielt ihr in der Innenstadt.

Besucht in Trials die Innenstadt.

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 20. September, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Spitzenwaffe erwartet euch diese Woche die Trials-Pistole „Vergebung“.

Falls euch diese jedoch nicht zusagt, könnt ihr auch diese schwarz-goldenen Schätze ergattern:

Diese neuen Waffen erwarten die Spieler in den „Prüfungen von Osiris“ der Season 18.

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 16. September um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 20. September um 19:00 Uhr.

Könnt ihr es kaum erwarten, dass Trials endlich wieder losgehen? Oder habt ihr den Trials abgeschworen? Verratet es der Destiny-Community gerne in den Kommentaren, wie ihr dazu steht.

Wer gerne Kontrolle spielt, sollte zudem folgendes beachten: Ab dem 17. September ist der bereits angekündigte „Quit-Schutz“ wieder aktiv, „die wahrscheinlich mieseste Änderung seit langem“.