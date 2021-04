Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 30.04.

Heute, am 30.04. heißt es in Destiny 2 wieder: Xur kommt vorbei. Der mysteriöse Händler bringt pünktlich wie ein Uhrwerk Exotics für euch mit. Alles zu seinem Inventar und Standort hier. Wer in den dieswöchigen Trials of Osiris schwitzen will, findet hier auch dazu alle Infos.

Das beschäftigt die Hüter: Die letzten beiden Wochen der Season 13 wollen euch die Hüter-Spiele dazu animieren, nochmal alles zu geben. Nachdem die Jäger die erste Runde haushoch gewonnen hatten, kamen Betrugvorwürfe auf. Doch Nein, Destiny 2 hat den Sieger der Hüter-Spiele nicht schon heimlich bestimmt.

Wenn dann am 11. Mai die neue Season in Destiny 2 startet, öffnet auch der ikonische Raid “die Gläserne Kammer” erneut seine Pforten für euch. Bungie hat endlich verraten, an welchem Tag es so weit ist. Wir verraten euch, was sich zur Rückkehr noch ändert: Wir wissen jetzt, wann ihr das Raid-Highlight aus Destiny 1 spielen dürft.

Sonst solltet ihr dran denken, dass ihr nicht mehr so lange Zeit habt, um die aktuellen Waffen aus der Feuerprobe zu erspielen:

3 seltene Waffen verschwinden bald aus Destiny 2 – So bekommt ihr sie jetzt noch

Wofür wir auf MeinMMO immer Zeit haben, ist Xur und sein exotisches Inventar.

Alle Infos zu Xur am 30. April 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Freitags um 19:00 Uhr ist in Destiny 2 Xur-Time. Pünktlich zum täglichen Reset heute sucht sich der mysteriöse Händler einen zufälligen Planeten aus. Dort verkauft er dann dort bis zum 04. Mai um 19:00 Uhr seine Mitbringsel an euch.

Was hat Xur im Angebot? Xur hat immer exotische Waffen und Rüstungen dabei. Welche Exotics das genau sind, weiß keiner vorher. Sind die Neun euch gnädig, hat Xur die Knarre, die euch fehlt oder euer Lieblings-Exotic mit starken Statuswerten dabei. MeinMMO wirft einen genauen Blick auf sein Inventar.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur diesmal im Turm. Schaut im Hangar, hinten bei den Treppen nach.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 30.04. bis zum 04.05. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Arbalest – Linear-Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Typ 44 im Abseits – Stiefel für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +15

Erholung: +7

Disziplin: +16

Intellekt: +7

Stärke: +8

Gesamt: 63

Jäger: Graviton-Buße – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +2

Erholung: +15

Disziplin: +12

Intellekt: +11

Stärke: +8

Gesamt: 65

Warlock: Astrozyt-Vers – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +8

Erholung: +12

Disziplin: +2

Intellekt: +7

Stärke: +20

Gesamt: 60

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 30.04. – 04.05.

Welche Karte ist aktiv? Die Trials of Osiris sind das PvP-Endgame von Destiny 2 und werden stets auf nur einer Map ausgetragen. Die Karte “Witwenhof” ist dran – bringt also eure Sniper mit.

Die zerfallene Kirche ist das Markenzeichen von Witwenhof

Denkt dran, dass ihr mit dem Endgame-Beutezug von Saint-14 nur fürs Mitmachen (oder “Durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege erhaltet. Was es für eure Siege und Makellos-Runs gibt, listen wir euch im Laufe des Abends auf.

3 Siege und Endgame-Beutezug: Fluch des Exils (Fusionsgewehr)

Wann laufen die Trials? Heute, am 30. April um 19:00 Uhr starten die Prüfungen. Ihr habt dann bis zum Weekly Reset am 04. Mai Zeit, um zu schwitzen und den Loot einzusacken. Gebt dann auch all eure Prüfungs-Token aus, da sie verfallen.