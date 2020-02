Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 14.02.

In Destiny 2 ist es heute, am 14.02., an der Zeit für einen Besuch vom Exotic-Händler Xur. Doch auf welchem Planeten hält er sich auf und welche Items bietet er den Hütern an? Erfahrt hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

So sieht’s gerade in Destiny 2 aus: Bis zum nächsten Reset dürfen die Hüter sich noch in Romantik üben. Aktuell verdreht die Scharlach-Woche den Spielern die Köpfe und man kann sich in der besonderen Scharlach-Doppel-Playlist des PvP austoben.

Zeitgleich läuft ein weiteres Event, welches eine wichtige Rolle für die Rückkehr der Trials spielen könnte. Beim Emyprianischen Fundament heißt es aktuell, gemeinsam an der Zukunft von Destiny 2 zu arbeiten. Und manche Spieler geben alles für die Destiny-Community – wie dieser Fraktalin-Junkie.

Saint-14 treibt den Fraktalin-Kurs in die Höhe

Auch interessant: Bungie stellt immer mehr Änderungen für die kommende Season 10, die Saison der Würdigen, vor. So wird unter anderem das aktuelle Rüstungs-System Armor 2.0 überarbeitet. Aber auch die Schwerter bekommen eine Generalüberholung verpasst.

Alle Infos zu Xur am 14. Februar 2020 – PS4, PC, Xbox One

All das lässt Xur aber kalt. Wohin der mysteriöse Händler sich heute verirrt und was er euch schickes mitbringt, lest ihr hier.

Hat Xur am Valentinstag ein Herz für Hüter?

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Der Cthulhu-Kultist in spe erscheint wie gehabt um 18:00 Uhr. Auf einem auserwählten Planeten macht es sich Xur dann bis zum Weekly Reset am 18. Februar gemütlich. Dort könnt ihr ihn besuchen und sein Angebot durchstöbern.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Der nudelgesichtige Xur befindet sich auf Nessus. Im Gebiet „Wächtergrab“ hat er auf Callus Barke sein Lager aufgeschlagen.

Xurs Position auf Nessus (Barke)

Xurs Inventar vom 14.02 bis zum 18.02. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Traktorkanone – Schrotflinte für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wurmgott-Berührung – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +11

Erholung: +11

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 48

Jäger: Der Schatten des Drachen – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +8

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +10

Stärke: +6

Gesamt: 49

Warlock: Sternfeuerprotokoll – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +7

Erholung: +12

Disziplin: +12

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 49

Dazu kommt sein dauerhaftes Angebot in Form von:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

für 97 Legendäre Bruchstücke Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine handliche Zusammenfassung gibt’s bei Nexxos Gaming zu Xurs Location und seinem Inventar:

Wer schon immer wissen wollte, wie Server-Probleme bei Destiny entstehen und wie Bungie damit umgeht, wird hier fündig: