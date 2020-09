Destiny 2: Keine langen Ladezeiten mehr – Video zeigt Gameplay auf Xbox Series X

Auf den aktuellen Konsolen ärgern sich die Spieler bei Destiny 2 über lange Ladezeiten und schlechte Performance. Ein neues Video zeigt nun, wie schnell der MMO-Shooter auf der Xbox Series X ist.

So sieht die Next-Gen-Performance aus: Seit Kurzem können erste Tester die Xbox Series X ausgiebig prüfen. Das Magazin The Verge gehörte zu diesen Testern und wirft einen Blick auf Leistung, Lautstärke oder den Ladezeiten.

Tom Warren von The Verge hat auf YouTube ein Video geteilt, bei dem er die Performance von Destiny 2 auf Microsofts Next-Gen-Konsole auf Herz und Nieren prüft. Dabei seht ihr unter anderem, wie schnell er zur Charakterauswahl oder verschiedenen Locations kommt und wie fix Menü- und Ausrüstungswechsel vonstattengehen.

Das gibt’s im Video zu sehen:

44 Sekunden dauert es vom Start des Spiels bis zur Charakterauswahl

Den Turm fliegt er in etwa 30 Sekunden an

Ausrüstungswechsel im Menü laufen ohne Ruckler oder sekundenlange Wartezeiten ab

Das Spiel läuft „smoother“, also geschmeidiger – Warren merkt an, dass man diesen Unterschied am ehesten bemerkt, wenn man selbst spielt

Bedenkt bei dem Gameplay, dass es sich hier um die Version von Destiny 2 handelt, die auf dem Stand der aktuellen Konsolen ist – also so wie ihr das Game auch zockt. Erst zum Start von Beyond Light erscheint dann das Update für PS5 und Xbox Series X, welches beispielsweise eine höhere Framerate von 60 Bildern pro Sekunde und 4K-Auflösung bringt.

Lange Ladezeiten auf Konsolen bringen Hüter auf die Palme

Gerade auf den aktuellen Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sind die Ladezeiten bei Destiny 2 ein akutes Problem. Darunter fallen:

Minutenlangen Wartebildschirme

Abgehackten Waffenwechsel machen spontane Anpassungen im PvP unmöglich

Heftige Ruckler bei der Mod-Installation

Laut Forbes lassen sich die Ladezeiten und die Performance der Xbox Series X mit der PC-Version von Destiny 2 (mit SSD) vergleichen. Auf dem PC gibt es zusätzlich ein einstellbares Sichtfeld, das FoV – ob auch Next-Gen-Konsolen darauf Zugriff haben werden, hat Bungie bisher nicht kommuniziert.

Destiny 2 zeigt im Ladezeiten-Vergleich den größten Sprung – Quelle: The Verge

Wie sieht’s auf der PlayStation aus? Wie schnell die Ladezeiten auf Sonys neuer Konsole PS5 sein werden, können wir aktuell nicht sagen. Die verbaute SSD überragt in ihrer Leistung die der Xbox Series zwar in puncto Geschwindigkeit, aber wie es in der Praxis dann auswirkt ist bisher nicht ganz klar.

PS-Hüter dürfen steht aber mit ziemlich hoher Sicherheit eine spürbare Verbesserung ins Haus. So sahen die Ladezeiten heute (30.09. 9:00 Uhr) in unserem Test aus:

1 Minute 57 Sekunden dauerte es vom Dashboard der PS4 bis zur Charakterauswahl

Der Turmanflug lag durchschnittlich bei einer Minute

Auf der Xbox Series X bleibt euch zum Glück weniger Zeit, um das Schiff im Ladebildschirm zu bewundern

Diese Tests wurden mit einer externen 500 GB SSD von SanDisk durchgeführt. Die interne Festplatte der Konsole kommt da auf ganz andere Werte: Gut 10 Minuten vom Startbildschirm bis zum Turm führen dazu, dass man sich gemütlich einen Tee kochen kann, bevor man das Universum rettet.

Ab dem 10. November wird Destiny 2 dann um 40 % weniger Speicher fressen und bekommt noch weitere technische Updates: Destiny 2 hat ein 6 Jahre altes Engine-Problem – Kann Beyond Light das ändern?