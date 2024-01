Destiny 2: Weekly-Reset am 23.01. – Das letzte Eisenbanner in Season 23

Wir befinden uns in Woche 9 in Season 23 von Destiny 2 und die meisten Spieler haben die saisonale Story bereits abgeschlossen. Bis Februar, wenn die neuen wöchentlichen Quests ins Spiel kommen, ist diese Woche also eine gute Gelegenheit Eisenbanner zu spielen, ein paar Dinge nachzuholen oder ein bisschen aufzuräumen.

Das passiert diese Woche: In dieser Woche kehrt ein letztes Mal in Season 23 Lord Saladin auf den Turm zurück. Das ist also die letzte Gelegenheit für euch den Eisenbanner-Titel zu erspielen oder zu vergolden und auch die Rüstungs-Ornamente sowie neuen Shader und Abzeichen zu erhalten. Mit diesem Eisenbanner habt ihr außerdem zum ersten Mal die Wahl, was für einen Modus ihr spielen wollt, denn ab sofort sind zwei Modi auswählbar – Kontrolle und Tribut .

Wer am PvP kein Interesse hat, kann die Zeit anderweitig nutzen, denn erst im Februar kommen neue wöchentliche Quests ins Spiel, die auf eurem Fortschritt basieren und „Wünsche“ genannt werden.

Noch unerledigte Triumphe, für die man nie wirklich Zeit hatte, könnten nun erledigt werden.

Ein genauer Blick in den Tresor könnte das merkwürdige Knarzen beenden, das vermuten lässt, dass euer gesammeltes Inventar gleich aus dem Tresor fliegt. Unsere besten Tipps dazu findet ihr in diesem Artikel: Euer Tresor in Destiny 2 ist zu voll? – 7 Tipps, mit denen ihr richtig aufräumt

Oder ihr besucht diese Woche den Dungeon Säule der Wächterin . In der Zwischenzeit sagen wir euch, was diese Woche alles rotiert.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 23.01. bis 30.01.

Dämmerung

Hyper-Netz-Strom In dem Versuch, die Verteidigung der Stadt Neomuna durch das CloudArk wieder zu aktivieren, müsst ihr viele Vex und Besessene bekämpfen, während ihr knifflige Abschnitte auf eurem Sparrow absolviert.



Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Pre Astyanax IV , Solar-Bogen

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In dieser Woche könnt ihr im PvP von Destiny 2 natürlich Eisenbanner spielen sowie die Modi Zonenkontrolle sowie Eliminierung.

Bonus dieser Woche

Lord Shaxx gewährt euch Bonus-Schmelztiegelränge

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Für alle, die die Herausforderung und perfektionierte Beute lieben, warten im Endgame die sogenannten Vermächtnis-Rotationen. Diese können wiederholt und damit gefarmt werden.

Was bedeutet „Farmbares Endgame“ in Destiny 2? Seit Season 21 rotieren ältere Missionen sowie Raids jede Woche als Vermächtnis-Aktivitäten und sind farmbar. Das bedeutet: Der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Die schillernde Exo-Waffe Toter Bote stammt aus dem Witch-Queen-DLC

Wöchentliche Aktivitäten

Wer die Story und seine Triumphe für Season 23 noch nicht fertig hat, kann dies weiterhin noch erledigen. Auch nach dem Ende der Story sind diese Inhalte weiterhin verfügbar.

Das sind die Ritual-Aktivitäten der Season 23:

Der Circus: Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf.

Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf. Beschützt das Gelege: Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen.

Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen. Stürmt den Wehrturm: Betretet den Dungeon Ruin der Kriegsherrin und verbannt den Hohn und die Besessenen aus der Wunschmagie.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Halsbrecherisch“ Diese Mission offenbart mehr Informationen zum CloudArk, welche die Hüter entdecken sollen. Rohan schickt euch deswegen zum Reaktor des Netzwerks – der Infrastruktur von Neomuna.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch- Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 23 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Bereits vor längerem hat Bungie den Powerlevel-Grind in Destiny 2 entschärft. Die harte Macht-Obergrenze liegt seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level. Dennoch gibt es im Spiel noch ein paar Aktivitäten gibt, wo ihr von einem Artefaktlevel bis +20 noch profitieren könnt.

Falls ihr jedoch aktuell noch gar nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Ruin der Kriegsherrin“ (+2)

Exo-Mission „Verflucht“ auf Legendär (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Säule der Wächterin“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vox Obscura“ (+2) – farmbar

Erreiche 100.000 Punkte in Die Windung (+2)

(+2) Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe auf Neomuna den Teilbereich ab, während ihr einen polsymorphen Hüllecode besitzt.

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Spiele auf Neomuna „Teilbereich Neustart“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Eisenbanner (+2)

Sollten sich bis zum Ende von Season 23 noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Für alle, die sich nach einem Hauch von Individualität und Stil sehnen und sich genug Glanzstaub verdient haben, hält Tess wieder frische Ware bereit. Sollte euch noch Glanzstaub fehlen dann nutzt unseren Glanzstaub-Guide und erframt euch 2024 noch ein wenig des glitzernden Cosmetic-Staubs.

Himmlischer Kestrel-Schiff mit Glitzereffekt

Das ist auch noch im Everversum erhältlich:

Exotisches Emote „Stressball”

Exotisches Emote „Tanz auf hoher See”

Legendäres Emote „Inakzeptabel”

Exotischer Sparrow „Gezeichneter Wanderfalke”

Exotisches Schiff „Himmlischer Kestrel”

Exotische Geisthülle „Wanderer-Hülle”

Exotische Geisthülle „313R-Hülle”

Exotisches Waffen-Ornament „Omnipotenz” für die Exo-Schrotflinte „Traktorkanone”

Geist-Projektion „Täglich Brot”

Shader: „Großstadt-Akustik“ „Flüsterglanz“ „Grünspan“ „Chitin-Schiefer“ „Klar“ „Trinity“

Teleport-Effekte: „Spiegelbild-Effekte“ „Riff-Schimmer“ „Infloreszenz“ „Riff-Orakel“



Mit dem wöchentlichen Zurücksetzen in Destiny 2 stehen euch erneut fesselnde Herausforderungen, lohnenswerte Belohnungen und spannende Aktivitäten bevor. Auf wlche Belohnung freut ihr euch in dieser Woche besonders? Teilt eure Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit. Oder schaut euch die Statistik eines Hüters an, der ganz genau nachgerechnet hat: Destiny 2 versprach mehr Loot als je zuvor, jetzt rechnet ein Spieler nach und meint „Das sieht nicht gut aus“