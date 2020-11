Destiny 2: Weekly Reset am 17.11. – Season 12 geht richtig los

In Destiny 2 steht heute, am 17. November, der Weekly Reset an. Dieser bringt den Hütern neue wöchentliche Aktivitäten, frische Nightfall-Strikes sowie einen neuen Flashpoint. Doch was gibt es sonst noch für die Hüter zu tun?

Was passiert in Destiny 2? Vor einer Woche ist endlich die große Herbsterweiterung Beyond Light gestartet und die Spieler haben Europa bereits ausgiebig erkundigt. Dabei haben sie neue, exotische Builds gefunden und die neuen Stasis-Fähigkeiten kennengelernt.

Doch heute, am 17.11. geht die Season 12, die Saison der Jagd, richtig los. Nun gilt es zusammen mit dem zwielichtigen Spider gegen die Schar zu kämpfen. In der Season 12 erwartet euch neben dem neuen Artefakt auch die ein oder andere Exo-Quest sowie neue saisonale Aktivitäten.

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 17.10. bis zum 24.11.

Zusammen mit dem Start der Erweiterung hat sich die Welt von Destiny 2 ziemlich verändert. Manche der gewohnten Aktivitäten sind komplett in der Content Vault verschwunden. Lasst uns einen Blick auf die Spielwelt werfen.

So sieht die Karte von Destiny 2 nun aus

In Dämmerung: Die Feuerprobe ist der Strike

In Ungnade gefallen

aktiv. Ihr wählt euch eure Schwierigkeit selbst aus.

Playlist-Strikes haben diese Modifier zu bieten:

Arkus-Versengen

Prügler

Eisen

Bedenkt aber, dass der Versengen-Modifikator die komplette Woche gleich bleibt. Die übrigen Modifier rotieren jedoch täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi stehen im PvP auf dem Programm:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 1) am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“. Zudem ist die 2. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 12 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend verleihen euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1250 und bis maximal 1260 geht)

Destiny 2: So ändern sich die Powerlevel-Grenzen mit Beyond Light

Quellen für Mächtigen Loot in Season 12:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Stufe 2: (Eigentlich Stufe 3, da es keine Stufe 2 gibt)

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Prime Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Neuer Raid in der Tiefsteinkrypta (ab 21. November)

Habt ihr noch weitere Quellen für Mächtigen Loot gefunden? Dann ergänzt diese doch bitte in den Kommentaren.

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche:

Die exotische Geste „Popcorn“

Die exotische Geist-Hülle „Futur I-Hülle“

Der exotische Sparrow „Das Königliche Heulen“

Die exotische Geist-Hülle „Beklemmende Hülle“

Bungie hat übrigens mitgeteilt(via Twitter), dass die kürzlich deaktivierten Mond-Beutezüge wieder korrekt funktionieren. Ihr könnt diese nun wie gehabt bei Eris abholen und für Exp abschließen.

Wie ist eure erste Woche in Destiny 2: Beyond Light bisher verlaufen? Freut ihr euch auf die Season 12, die jetzt voll durchstartet oder habt ihr noch Quests aus der Erweiterung offen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.