In Destiny 2 startet heute, am 2. Februar die letzte Woche von Season 12 inklusive dem Februar-Eisenbanner. Wir schauen auf die wöchentlichen Herausforderungen und verraten euch, was es zu tun gibt.

Was ist los in Destiny 2? Bei Destiny 2 wurde heute „die Saison der Auserwählten“ offiziell angekündigt. Die neuesten Infos und den coolen Trailer findet ihr hier auf MeinMMO. Ihr habt also noch eine Woche Zeit, bevor am 9. Februar die Season 13 zum Weekly Reset startet.

Einige Sandbox-Änderungen, wie Buffs und Nerfs diverser Waffen kennen wir schon. Doch auch das leidige Thema der Beutezug-Müdigkeit soll mit den neuen saisonalen Herausforderungen angegangen werden.

Und für die richtige Vorbereitung auf die neue Season 13, findet ihr morgen früh auf MeinMMO 6 Dinge, die man in der letzten Woche von Season 12 erledigen sollte.

Außerdem startet heute das letzte Eisenbanner der Saison. Dazu gibt es die ganze Woche erhöhte Tapferkeit im Schmelztiegel. Vergesst aber nicht, eure Token bei Lord Shaxx einzulösen, da diese mit Season 13 verschwinden werden.

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 02.02. bis zum 09.02.

In Dämmerung: Die Feuerprobe steht der Strike

Exodus-Absturz

für euch bereit. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifiern:

Leere-Versengen

Prügler

Blackout

Zu beachten ist hier, dass der Versengen-Modifier sich die ganze Woche lang nicht ändert. Die anderen Modifikatoren rotieren jedoch täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Eisenbanner

Freelance: Eisenbanner

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 3) eine Woche lang im Gebiet „Rheasilvia“, der Träumenden Stadt. Außerdem ist aktuell die 1. Aszendenten-Herausforderung aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 12 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1250 und bis maximal 1260 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Destiny 2: So ändern sich die Powerlevel-Grenzen mit Beyond Light

Quellen für Mächtigen Loot in Season 12:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Sabotage von Variks und Exo-Herausforderung

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Beute aus Zorngeborenen Jagd (nach Upgrade)

Sabotage von Variks und Exo-Herausforderung (nach Upgrade)

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Eisenbanner-Beutezüge

Welche Items verkauft Tess Everis in dieser Woche?

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche: