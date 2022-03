Destiny 2: Was sind Beutezüge?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von Beutezügen? Sollte Bungie das bestehende System verändern, damit es leichter wird darauf zuzugreifen oder mögt ihr das laufende System? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Was sind Beutezüge? Beutezüge sind kleine Aufgaben, die ihr täglich bei NPCs für Glimmer erwerben könnt. Die erworbenen Beutezüge erscheinen dann in eurem Quest-Tab, wenn ihr auf eure Map zugreift. Um euch das Erledigen der Mini-Aufgaben zu erleichtern, könnt ihr euch sie an euren Geist pinnen. Beschwört ihr euren Geist (auf PC über Tabulator), werden all eure markierten Beutezüge angezeigt. Es können aber nur maximal drei Aufgaben hervorgehoben werden.

In Destiny 2 gibt es viele Möglichkeiten, Quests und Aufgaben zu erledigen, doch einige Hüter verstehen nicht, was Beutezüge sind, wozu Spieler sie abfarmen und wo man sie finden kann. Deshalb zeigen wir euch alles Wichtige zu den Beutezügen auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to