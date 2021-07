Destiny 2: Update 3.2.1.2 kommt heute – Alle Infos zu Zeiten und Server-Wartung

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Kommen die Updates eigentlich für euch auch immer zu unpassenden Zeiten? Unser MeinMMO-Autor Philipp Hansen kann daher bei den neusten Patches nur noch lachen: Das Beste an neuen Updates in Destiny 2 sind mittlerweile die bescheuerten Kommentare

Denkt ihr, dass Destiny 2 heute einige größere Probleme beseitigt oder glaubt ihr eher an 1 bis 2 marginale Fixes, da Bungie so knauserig mit einer Patch-Preview ist? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Eine komplette Übersicht aller Änderungen gibt’s von Bungie immer in Form von offiziellen Patch Notes. Wer sich alle Bug-Fixes und veränderten Prozente nach einem Update anschauen will, wird dort fündig.

Die neue Sonnenwenden-Rüstung in Destiny 2 schnell upgraden – So spart ihr 2021 Zeit im Event

Heute, am 22. Juli erscheint für Destiny 2 der neue der Hotfix 3.2.1.2. Das Update erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia und bringt Wartungsarbeiten und sogar einen Server-Down mit sich. Hier findet ihr alle Infos zu Patch Notes und den Zeiten, die heute zu beachten sind.

