Destiny 2: Update 3.2.0.3 kommt heute – Alles zu Ablauf und Patch Notes

Heute, am 3. Juni, erwartet euch bei Destiny 2 auf der PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia ein neues Update – der Hotfix 3.2.0.3. Hier gibt’s alles Wissenswerte zum Ablauf der heutigen Wartungsarbeiten und den Änderungen, die damit einhergehen.

Bei Destiny 2 läuft in der Season 14 immer noch nicht alles rund und Bungie schraubt deshalb weiterhin fleißig an seinem Action-MMO. So gibt es heute Abend bereits das nächste neue Update für Destiny 2, nämlich den Hotfix 3.2.0.3.

Hattet ihr also vor, heute Abend als Hüter loszuziehen, müsst ihr aufgrund der Wartung unter Umständen eine Zwangspause einlegen. Denn es gibt auch eine Downtime – wenn auch nur eine kurze, sollte alles wie geplant laufen.

Wartung am 03.06. – Ablauf-Plan und Server-Down

Folgende Zeiten müsst ihr heute beachten:

Die Wartungsarbeiten starten heute um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Die eigentliche Downtime beginnt dann aber erst um 18:45 Uhr. Dann gehen nämlich die Server offline, Spieler werden aus laufenden Aktivitäten entfernt und können sich erstmal nicht mehr einloggen

Ab 19:00 Uhr sollten die Server wieder online kommen. Damit beginnt dann die weltweite Veröffentlichung von Update 3.2.0.3.

Habt ihr das Update geladen (und wurde es kopiert), dann könnt ihr euch nun wieder bei Destiny 2 einloggen

Läuft alles nach Plan, dann dürfte die heutige Wartung um 20:00 Uhr vollständig abgeschlossen sein

Heute heißt es wieder mal: Wartung, Server-Down, neues Update

Bedenkt dabei: Bis zum endgültigen Ende der Wartung können Login-Probleme und Warteschlangen beim Einloggen auftreten. Außerdem können im Wartungszeitraum Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App nur eingeschränkt oder gar nicht verwendet werden.

Update 3.2.0.3 – Was ändert der Hotfix heute?

Diesmal hat Bungie bereits im Vorfeld einen großzügigen ersten Einblick auf die kommenden Anpassungen von Update 3.2.0.3 gewährt. Folgendes wird sich nach bisherigem Stand heute ändern:

Umfangreiche Stasis-Anpassungen werden vorgenommen. Eigentlich waren diese erst für die Season 15 geplant, doch aufgrund des Feedbacks und der anhaltenden Kritik hat sich das Studio dazu entschieden, diese Balance-Änderungen auf die laufende Season 14 vorzuziehen.

Der Verlorene Sektor „Leerer Tank“ gewährt nach dem Update wirklich einen exotischen Beinschutz, wenn es so angegeben ist.

Die Couturier-Panzerhandschuhe werden dem Spieler nicht mehr die Sicht versperren, wenn man einen Bogen verwendet.

Das Maschinengewehr „Archon-Donner“ sowie die Schrotflinte „Risswandler“ können nach dem Update von Lord Saladin, aus Eisen-Engrammen, über Beutezüge oder über Eisenbanner-Prämien nach einem Match erhalten werden.

Heute geht es Stasis massiv an den Kragen

Bedenkt, dass es sich dabei nicht um alle Änderungen aus Update 3.2.0.3 handelt, sondern nur um einen ersten Einblick. Die komplette Liste aller Anpassungen kommt dann in Form der Patch Notes.

Patch Notes für Update 3.2.0.3 von Destiny 2

Aktuell liegen die offiziellen Patch Notes für das neueste Destiny-2-Update noch nicht vor. Diese sollten im Laufe des heutigen Abends von Bungie zur Verfügung gestellt werden. Wir werden den Change Log dann schnellstmöglich für euch an dieser Stelle einbinden.

Das Highlight des Updates dürfte für die meisten der massive Stasis-Nerv werden. Seid ihr schon gespannt darauf, wie sich die Stasis-Änderungen dann in der Praxis spielen? Welche Probleme nerven euch aktuell sonst noch am meisten? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in Kommentaren wissen.

Übrigens, wie gefällt euch eigentlich die Rückkehr des Kult-Raids “Gläserne Kammer”?