Destiny 2: Update 3.1.0.2 kommt heute – Alle Zeiten und Infos

Bei Destiny 2 finden heute, am 02.03., Wartungsarbeiten auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia statt. Nach einem Server-Down steht dann das Update 3.1.0.2 zur Verfügung, das einige Probleme im Spiel behebt. MeinMMO liefert euch alle wichtigen Zeiten und Änderungen zum Hotfix.

Was steht heute an? Bevor die Hüter heute Abend zum Weekly Reset in eine frische Destiny-Woche der Season 13 starten, muss das neue Update 3.1.0.2 geladen werden. Der Hotfix kommt mit Wartungsarbeiten im Gepäck und bringt auch einen Server-Down mit sich.

Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, aktualisiert MeinMMO diesen Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt. Hier findet ihr die geplanten Änderungen und auch die Zeiten, in denen ihr eine Zwangspause einlegen müsst – die ist zum Glück deutlich kürzer als beim letzten Update. Später haben wir dann alle Patch Notes für euch.

Destiny 2 korrigiert alten Fehler, der für viele das Eisenbanner ruiniert

Wartung am 02.03. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Die Wartungsarbeiten starten um 17 Uhr deutscher Zeit

17:45 Uhr fahren die Destiny-Server runter. Seid ihr noch im Spiel, werdet ihr aus allen Aktivitäten gekickt.

Ab 18 Uhr fahren die Server schon wieder hoch und Hotfix 3.1.0.2 ist weltweit auf allen Plattformen verfügbar.

Sobald das Update geladen (und auch kopiert) wurde, könnt ihr euch einloggen und Destiny 2 spielen.

19:00 Uhr enden die Wartungsarbeiten im Hintergrund dann, wenn alles wie geplant abläuft.

Denkt hier dran: Es ist durchaus möglich, dass die angegebenen Zeiten nicht haargenau zutreffen oder es zu unplanmäßigen Verzögerungen kommen könnte. Wir berichten dann dementsprechend. Zudem gilt wie immer, dass es bis zum Ende der Wartung (19 Uhr) zu Login-Problemen und Warteschlangen kommen könnte.

Während der Wartungsarbeit am 2. März stehen Drittanbieter-Anwendungen oder auch die offizielle Gefährten-App nicht mit allen Funktionen zur Verfügung.

Die Kabale auf den Schlachtfeldern sollen ab heute Abend fairer spielen

Welche Änderungen bringt heute Update 3.1.0.2 zu Destiny 2?

Kürzlich mussten die Trials of Osiris vorzeitig beendet werden. Eine Lücke, die massives Win-Trading ermöglicht, soll der Grund sein – so viele Hüter. Das heutige Update hatte Bungie jedoch schon zuvor am 25.02. mit einigen geplanten Änderungen angekündigt (via TWaB).

Diese Fixes sind angekündigt: Zum Start der neuen Saison der Auserwählten haben sich einige Probleme eingeschlichen. Laut Bungie gehören diese nach dem Update der Vergangenheit an:

Barriere-Kolosse in „Schlachtfeld: Koloss“ werden nicht mehr aus ihren Barriere-Schilden abhauen, um nichtsahnenden Hütern Hallo zu sagen.

Vorteilbringende Modifikatoren in der Schlachtfelder-Playlist funktionieren jetzt wie beabsichtigt.

Spieler können jetzt mit der „Ausgewählte Zerstörung“-Umbral-Engramm-Fokuslinse Umbral-Engramme fokussieren.

Bungie hat auch noch einiges zur Vorzeichen-Mission zu sagen: So gut der Horror-Trip auch bei den Hütern ankommt, einige Probleme plagen die Quest dennoch:

Es gibt keine Champions in der Großmeister-Vorzeichen-Mission, weil Hohn-Champions nicht existieren. Das steht nun auf Bungies Liste der bekannten Probleme.

Wenn ihr euch den Katalysator also noch nicht verdient habt, solltet ihr die “einfachere” Variante der höheren Schwierigkeit möglichst bald laufen: Beste Mission von Destiny 2 gibt’s jetzt auf extra schwer – Das ist eure Belohnung

Bevor ihr Vorzeichen startet, solltet ihr darauf achten, dass die Quest “Die Stimme auf der anderen Seite” im Inventar ist. Ihr findet sie sonst im Quest-Archiv im Turm (neben dem Postmeister).

Habt ihr den Horror-Trip überlebt, müsst ihr eine Weile warten bis ein Timer beginnt abzulaufen. Verlasst ihr das Raumschiff frühzeitig manuell, erhaltet ihr keinen Questfortschritt.

Der hochgelobte Ausflug auf das Geisterschiff ist nicht ganz fehlerfrei

Eine Sammlung aller bekannten Probleme findet ihr hier bei Bungie (via Bungie.net).

Patch Notes für Update 3.1.0.2 bei Destiny 2

Was ist mit den Patch Notes? Ob im Update noch mehr als angekündigt steckt, erfahren wir erst aus den offiziellen Patch Notes. Hier listet Bungie alle Änderungen und Fixes zum Nachlesen auf.

Noch liegen uns die Patch Notes für Hotfix 3.1.0.2 nicht vor. Wir fügen sie sie an dieser Stelle im Artikel dann ein, sobald sie erscheinen. Traditionell veröffentlicht Bungie die Patch Notes zeitnah mit dem Update selbst.

Denkt ihr, im Update steckt noch mehr als angekündigt wurde? Welche Probleme nerven euch derzeit am meisten und sollten ganz oben auf der Prioritätenliste von Bungie stehen?

Ein Problem, das den Spielern aktuell jede Menge Spaß bereitet, gibt es übrigens auch: Glitch macht Destiny 2 noch mehr zum MMO – Erlaubt Raids mit 12 Leuten