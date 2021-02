Bei Destiny 2 trägt eine wöchentliche Aufgabe den Namen „Blut und Ehre“, ein Schlagwort der Hitler-Jugend. Bungie entschuldigt sich nun dafür, nachdem Fans die schwierige Wortwahl erklärten und aufzeigten. Das sei keine Absicht gewesen, heißt es von Bungie. Man entschuldigt sich bei allen, die von den Referenzen verletzt wurden.

Wo tauchte die Parole in Destiny 2 auf? In Destiny 2 gibt es wöchentliche Aufgaben, die jeden Dienstag neu ins Spiel kommen: Da muss man eine Handvoll Bounties abschließen und erhält dann eine Belohnung.

Der Quest-Schritt „Blood and Honor“ (Blut und Ehre) taucht kurz auf, wenn man die wöchentliche Aufgabe abgeschlossen hat und zurück zum War Table laufen soll, um sich die Belohnung abzuholen.

Der Titel des Quest-Abschnitts „Blut und Ehre“ wurde wohl gewählt, weil das gut zu der militärischen Grundausrichtung der Kabale passt: Die Weltraum-Schildkröten sind die Gegner in der aktuellen Season 13.

Was ist das Problem mit diesem Slogan? „Blut und Ehre“ war ein Schlagwort der Nazis, das unter anderem von der Hitlerjugend, der NSDAP-Jugendorganisation, verwendet wurde:

Blut und Ehre war der Titel eines Liederbuchs

die Worte waren in das Koppelschloss der Hitlerjugend geprägt

es war zwischen 1933 und 1938 die Inschrift der Klingen des HJ-Fahrtenmessers

In Deutschland ist die Verwendung von „Blut und Ehre“ strafbar. Das fällt unter „Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen“.

Das regelt Paragraph 86 des Strafgesetzbuches.

Auf reddit weist ein Destiny-2-Spieler daraufhin, dass eine Neo-Nazi-Organisation in Großbritannien heute den Namen „Blood & Honour“ trägt (via reddit), außerdem war „Blut und Ehre“ auf einem Messer eingraviert, das ein Alt-Nazi gegen Magneto in dem Kinofilm X-Men: Erste Entscheidung (2011) zog. Der Nazi bereute das schnell, nachdem ihm Magneto das Messer in die Hand jagte.

Der Twitter-Nutzer Mardin of Chatzuk, der Fanfiction zu Destiny 2 schreibt, postete am 16. Februar, am Tag des Weekly Resets, einen Screen des Quest-Abschnitts auf Twitter und markierte Bungie und die Community-Leute der Firma.

Das Problem wurde dadurch verstärkt, dass eine Aufgabe im Kosmodrom den Titel „Battleground: Cleansing“ (Schlachtfeld: Säuberung) trägt: Auch „Säuberung“ ist ein Wort, das eng mit den Nazis in Verbindung steht.

Der Nutzer auf Twitter wünscht sich eine Änderung der Wortwahl.

„Säuberung“ markiert der Nutzer ebenfals als schwierige Wortwahl. Bildquelle. Twitter.

Bungie arbeitet bereits an Fix in kommendem Patch

So reagiert Bungie: Die haben ein Statement an die US-Seite Kotaku geschickt, die hatten die Story zuerst aufgegriffen (via Kotaku):

Jede Verbindung zu Anti-Semitismus in Destiny 2 ist komplett unbeabsichtigt. Bungie wird niemals für Anti-Semitismus stehen, sondern fühlt sich der Inklusion und den Menschenrechten voll verpflichtet. Wir haben bereits Fixes für einen kommenden Patch vorbereitet. Wir entschuldigen uns bei all unseren Spielern, die von den Referenzen verletzt wurden, und sind unserer Community dankbar, dass sie uns auf ihre Sorgen aufmerksam gemacht haben. Ein Statement von Bungie

Das steckt dahinter: Es ist offenbar einfach durchgerutscht, weil man „Blut und Ehre“ nicht unbedingt als Nazi-Slogan im Kopf hat, so wie andere sprachliche Wendungen. Das scheint nicht Mal bei der deutschen Lokalisierung aufgefallen zu sein.

Hey, Fortnite, Ihr habt da ein paar Hakenkreuze im Spiel!

Der Fehler wäre vermeidbar gewesen: Wer in Deutschland nach „Blut und Ehre“ im Internet sucht, bekommt als Erstes den Wikipedia-Eintrag: „Blut und Ehre – Jugend unter Hitler“ angezeigt, einer TV-Mini-Serie aus 1982.

Wenn man angefangen hat, in diese Richtung zu schauen, dann stößt einem auch „Säuberung“ schnell auf. Durch die rasche Reaktion von Bungie sieht man einmal mehr, wie wichtig ihnen solche Themen sind.

Wenn man Weltraumschildkröten im Spiel hat, die das Universum erobern wollen und von der Herrschaft ihrer eigenen Schildkröten-Rasse über „unwürdige, andere Spezies“ phantasieren, dann muss man wohl verstärkt auf Parallelen mit Nazis achten.

Irgendwie haben wir es immer gewusst: Diese Schildkröten haben eine seltsame Ideologie.

