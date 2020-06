Raketenwerfer waren bei Destiny 2 mal eine wahre Macht, spielen aber schon seit längerer Zeit keine wirklich große Rolle mehr. Mit diesem Build macht ein Raketenwerfer nun wieder richtig Spaß.

Die Raketen-Power ist zurück: Lange Zeit galten Raketenwerfer bei Destiny 2 als universelle Strategie für so gut wie alles – vor allem Exemplare mit Cluster-Bomben. Egal, ob Bosse, Majors, Gegner-Gruppen oder andere Hüter im PvP – diese Waffengattung putzte alles weg.

Doch das war mal. Schon seit längerer Zeit spielen Raketenwerfer keine wirkliche Rolle mehr (im PvE), es gibt genug andere mächtige Alternativen – wie beispielsweise aktuell die Schwerter aus der Season 11.

Aber die Saison der Ankunft machte nicht nur mit neuen Exemplaren die Schwerter wieder salonfähig (ja, Schwerter waren auch in Season 10 schon gut) – sie brachte auch eine coole neue Mod mit sich. Mit deren Hilfe kann man an alte Glanzstunden der Raketenwerfer anknüpfen und damit alles wegputzen, was sich einem in den Weg stellt – unter anderem im neuen Kontakt-Event.

Wer gerne (wieder) die alte Macht von Raketenwerfern spüren möchte, sollte diesen Build unbedingt mal ausprobieren. In seinem Video zeigt der YouTuber Rick Kackis, wie das geht:

Wir stellen euch nun das Ganze kompakt auf Deutsch vor.

Starker Raketenwerfer-Build für die Season 11 – Das braucht ihr, so geht’s

Solar-Rüstungsteile: Zunächst benötigt ihr Rüstungsteile mit Solar-Affinität und saisonalen Mod-Slots. Denn alles, was Mod-technisch mit Raketenwerfern zu tun hat, kommt über die Slots der Solar-Rüstung.

Zudem kosten euch die Mods eine Menge Energie. Es ist also von Vorteil, wenn ihr die Rüstungsteile bereits zum Meisterwerk oder weit aufgestuft habt. Deshalb empfiehlt es sich sogar unter Umständen, auf ein Rüstungs-Exotic zu verzichten.

Die wichtigste Mod: Die essenzielle Mod nenn sich Silbernes Geschoss (Argent Ordnance) und braucht 5 Solar-Energie, um eingesetzt werden zu können. Sie funktioniert jedoch etwas anders, als in ihrer Beschreibung steht, was sie aber nicht schlechter, sondern nochmals wertvoller macht.

Alles mit einer Raketen-Salve dem Erdboden gleichmachen

So heißt es in der Beschreibung der: Wenn ihr mit Licht aufgeladen seid und einem mächtigen Gegner mit einem Raketenwerfer Schaden zufügt, wird der Raketenwerfer-Schaden für eine kurze Zeit bedeutend erhöht. Dabei wird ein Stapel von „Mit Licht aufgeladen“ verbraucht.

Auch dieser Build setzt also auf die „Mit Licht aufgeladen“-Mechanik. Wie sie funktioniert, erfahrt ihr hier: Mächtige Mechanik „Mit Licht aufgeladen“ erklärt – Mods, Builds

Doch in der Praxis funktioniert die Mod etwas anders als beschrieben. Wechselt ihr auf den Raketenwerfer, wenn ihr „Mit Licht aufgeladen“ seid, erhaltet ihr für einige Zeit einen Schadens-Buff von 20 %. Nach einem Treffer wird eine Ladung dabei konsumiert. Bei 4 Stapel von „Mit Licht aufgeladen“ erhalten also 4 Raketen (oder Schüsse) den Godslayer-Warheads-Buff. Dazu bedarf es übrigens auch keiner mächtigen Gegner – es kann auch ein Red-Bar sein. Es funktioniert mit jedem Feind.

Kurzum: Jede Rakete macht pro Ladung 20% mehr Schaden.

Die Wardcliff-Spule

Unterstützende Mods: Mit einigen weiteren Mods lässt sich die Effektivität des Builds nochmals steigern. Das ist auch der Grund, warum ihr so viel hochgezüchtete Solar-Rüstungsteile braucht. Folgende Modifikationen sind für den Build noch empfehlenswert:

Explosionsradius: Lädt euch mit Licht auf, wenn ihr schnell mehrere Gegner mit einem Granaten- oder Raketenwerfer ausschaltet. Genau das werdet ihr mit diesem Build meistens auch tun.

Ladungsaufnahme: Lädt euch mit Licht auf, wenn ihr Sphären des Lichts (beispielsweise durch Meisterwerk-Waffen oder nach Super) aufsammelt

Beklemmende Dunkelheit: Mit dieser Artefakt-Mod fügen Leere-Granaten euren Gegnern (beispielsweise Bossen) einen 20 %-Debuff zu

Schwerer Finisher: Finisher erzeugen Schwere Munition, verbrauchen jedoch die Hälfte eurer Super-Energie. So könnt ihr die Munition aufstocken, selbst wenn längere Zeit mal nichts von alleine droppt. Kann aber nicht gleichzeitig mit Beklemmende Dunkelheit ausgerüstet werden – Hier müsst ihr euch entscheiden

Überladen: Ihr könnt 2 zusätzliche Stapel von „Mit Licht aufgeladen“ erhalten – bis zu einem Maximum von 5

Munitionsfinder-, Plünderer- und Lader-Mods für Raketenwerfer

Auch Pistolen könnt ihr in Season 11 in Monster-Waffen verwandeln:

Destiny 2: Neue Mod macht Pistolen richtig stark – Holt sie euch unbedingt

Die Waffe: Zwar kann dieser Build mit so einigen Raketenwerfern funktionieren, doch am besten setzt ihr hier auf die exotische Wardcliff-Spule. Dieser Raketenwerfer ist gut gegen Bosse, stark beim Clearen von Mobs und kann im Gegensatz zu anderen exotischen Vertretern zum Meisterwerk aufgestuft werden, wodurch ihr damit direkt Sphären des Lichts zum Aufladen generieren könnt.

Die Hüter-Klasse: Im Prinzip könnt ihr jede Hüter-Klasse dafür nutzen. Die Leere-Klassen können aber zusätzlich von Granaten mit Beklemmende Leere profitieren.

So spielt ihr den Build: Das ist nicht wirklich kompliziert und gerade dadurch sehr spaßig – gerade im neuen Kontakt-Event. Ladet euch mit Licht auf, spamt Raketen, findet oder generiert Munition, und lasst es weiter Raketen regnen. Macht einfach alles platt.

Falls das nichts für euch ist – hier findet ihr einen anderen starken Build für die Season 11: Mit diesem Build für jede Klasse rockt ihr das neue Kontakt-Event