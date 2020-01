Destiny 2: Das sagt Bungie zu der vielen Kritik am großen Puzzle

Das große Puzzle aus der Season 9 von Destiny 2 ist gelöst, ließ aber so manch einen Hüter enttäuscht zurück. Als Hauptproblem wird eine ungünstige Kommunikation der finalen Belohnung kritisiert, viele haben etwas anderes erwartet. Nun hat sich Bungie dazu geäußert.

Was hat es mit dem Puzzle auf sich? Am 14. Januar kam überraschend eine neue Quest ins Spiel, die ein gewaltiges Puzzle in den Korridoren der Zeit mit sich brachte. Das hielt die Hüter fast eine Woche lang auf Trab, bis es endlich durch die Hilfe und Zusammenarbeit tausender Spieler endlich geknackt werden konnte.

Doch so spannend und coole viele dieses Mammut-Rätsel auch fanden, so sehr waren auch viele am Ende enttäuscht und es gab einige Kritik am großen Finale: Warum das coolste Rätsel von Destiny 2 am Ende doch enttäuschte

Was genau wird kritisiert? Im Zentrum der Kritik stand dabei die Belohnung für all die Mühen. Im Prinzip nicht mal die Belohnung selbst, sondern die Art und Weise, wie sie im Vorfeld kommuniziert wurde.

Denn am Ende des Rätsels erhielten die Hüter ein exotisches Item, das seinerseits eine exotische Quest startete. Das Problem dabei: Sowohl die Quest, als auch das Exotic, das am Ende davon wartete, waren bereits bekannt – im Prinzip schon seit Beginn der Season 9.

Das exotische Fusionsgewehr Bastion wurde nämlich auf der Roadmap und auf der offiziellen Bungie-Seite bereits vorgestellt und war laut Plan eigentlich für den 28. Januar vorgesehen.

Da solche Rätsel aber eigentlich immer unbekannte Belohnungen mit sich brachten und die Bastion mit einem anderem Start-Datum geführt wurde, entstand bei vielen die Erwartung, dass es auch diesmal etwas komplett Neues geben würde. Etwas, das nicht auf der Roadmap auftaucht. Doch stattdessen erhielt man eine Waffe, die bereits bekannt war. Am Ende des spannenden Unbekannten wartete also etwas längst Bekanntes. Und das verdarb zahlreichen Spielen das Finale des sonst gelobten Puzzles.

Von vielen war daraufhin zu hören: Hätte man vorher nicht die Bastion so ausgiebig und mit einem anderen Datum kommuniziert, sondern nur „Exotic“ oder Fragezeichen im Januar ohne festes Datum in die Roadmap eingetragen, dann wären die meisten jetzt auch mit der Belohnung absolut zufrieden.

Das sagt Bungie: Zu diesem Thema hat sich nun auch Bungie geäußert. In einer Unterhaltung mit einem enttäuschten Fan auf Twitter ging der Community Manager dmg04 genau auf diese Problematik ein und erläuterte die Sichtweise von Bungie.

Der Fan erklärte zunächst, er sei Müde von den Enttäuschungen wie beispielsweise dem Unsterblichen Geist aus der Season 8. Er dachte, das Team würde daraus gelernt haben. Er war richtig ins Puzzle vertieft, nur am Ende herauszufinden, dass man mit einem Roadmap-Item belohnt wird. Am Ende fragte er, ob denn niemand, der an diesem Content arbeite, einen Schritt zurückgeht und darüber nachdenkt, dass die Community darüber aufgebracht sein könnte.

Darauf gab es von dmg04 zunächst eine Gegenfrage. So hieß es: „Findest du es aufgrund der investierten Zeit, der Belohnung oder aus anderen Gründen enttäuschend, wenn die Community zusammenkommt, um ein neues einzigartiges Exotic frühzeitig freizuschalten? Hättest du hier klare Erwartungen dem Mysteriösen vorgezogen?“

Anschließend fuhr der Community Manager fort und erläuterte die Vorgehensweise des Studios in diesem Fall: „Wenn wir eine Roadmap entwerfen, verfolgen wir das Ziel, Erwartungen zum Gegenwert (der Inhalte) zu setzen. Oder: Wie ist der Content-Umfang, der mit dem Season Pass einhergeht? Das gibt Spielern die Möglichkeit, einen Kauf im Vergleich zu bisherigen Seasons zu rechtfertigen.“

Dann ging dmg04 konkret auf das neue Exotic Bastion ein: „Hätten wir das Exotic nicht (in der Roadmap) gelistet, so hätte das zu einer Diskussion über mangelnden Content führen können. Hätten wir keine Roadmap, dann könnte das zur Diskussion führen, wir würden die Saison ‚verschleiern‘ und nicht genug wichtige Infos für einen umsichtigen Kauf bieten.“

Abschließend warf dmg die Frage auf, was die Community nun lieber hätte: „Vor diesem Hintergrund – würdet ihr lieber weniger Erwartungen in eine Saison gehen oder lieber mit mehr (klaren) Erwartungen?“

Das sei ein sehr schmaler und herausfordernder Grat, auf dem man sich bewegen würde. Aber man wolle Destiny schließlich ständig weiter verbessern.

Was haltet ihr von Bungies Aussage? Würdet ihr lieber mit weniger konkreten Infos in eine Saison starten und dafür mehr Überraschungen erleben? Oder wollt ihr lieber mehr konkrete Details, um besser abschätzen zu können, ob sich eine Season lohnt?