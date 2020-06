Das saisonale Modell und der Powerlevel-Grind von Destiny 2 harmonieren einfach nicht miteinander, meint der MeinMMO-Shooter-Experte Sven Galitzki. Zumindest für die Seasons wäre in seinen Augen eine andere Lösung angebracht.

So sehe ich das Powerlevel-System aktuell: Saison für Saison, Erweiterung für Erweiterung geht das Level-Cap nach oben und Bungie lässt die Hüter immer wieder nach neuen Powerlevel grinden.

Doch waren das Power- beziehungsweise das Lichtlevel einst ein Ausdruck für Macht der Hüter, so ist das System im Prinzip mittlerweile zu einem nervigen, fast schon sinnfreien Beiwerk und einem künstlichen Schloss verkommen, einfach um bestimmte Inhalte hinauszuzögern oder in die Länge zu ziehen – gerade bei dem saisonalen Modell. In der Season 11 ist das für mich nochmal richtig deutlich geworden.

Was sind die Probleme mit dem Powerlevel? Das größte Problem in meinen Augen ist der Umstand, dass das Powerlevel aktuell im Prinzip kaum einen wirklich Zweck hat, außer einen künstlichen Riegel vor bestimmte Aktivitäten zu setzen.

Die Jagd nach dem Powerlevel geht auch in Season 11 weiter

Egal, wie hoch mal levelt – sobald man eine gewisse Level-Hürde für bestimmte Aktivitäten gestemmt hat, macht es im Prinzip keinen Unterschied, wie weit man dann noch sein Powerlevel vorantreibt – auch wenn man es mit dem Artefakt an sich unendlich weit leveln kann.

Dabei stellt sich auch kein Gefühl von Power oder Übermacht ein. Selbst, wenn ich etliche Powerlevel über einer Aktivität liege, wird alles skaliert. So bleibt die Erfahrung in den Strikes, Gambit oder den alten Raids stets gleich – egal, ob ich diese mit einem Powerlevel von 750, 900 oder 1080 angehe.

Wirklich durchspazieren und sich mächtig und überlevelt fühlen – das geht aber leider nicht, obwohl ich eigentlich genau das von einem höheren Powerlevel als Belohnung für meinen regelmäßigen Einsatz erwarten würde.

Die Super fühlt sich mächtig an. Doch unsere Hüter tun es nur selten – auch mit hohem Powerlevel

Zudem sehe ich das aktuelle Powerlevel-Modell gerade in den Seasons (an denen Destiny 2 auf absehbare Zeit festhalten wird) als nervig und problematisch.

Warum der Powergrind gut zu DLCs passt – aber nicht zu Seasons: Bei größeren DLCs tritt der Grind nach Power in den Hintergrund und passt auch irgendwie noch zum Setting.

Wir laufen dort beispielsweise neue Strikes, neue Missionen, toben uns auf neuen Multiplayer-Karten oder bei anderen neuen Aktivitäten aus. Im Verlauf leveln wir größtenteils passiv mit, werden stärker und bereiten uns so auf neue Spitzen-Aktivitäten wie einen Raid vor. Das alles, während wir neuen Content genießen. Daran ist nicht wirklich etwas auszusetzen. Doch genau hier liegt für mich der große Unterschied.

In den Seasons tun wir nämlich prinzipiell das Gleiche. Doch in altem Content. Der saisonale Powerlevel-Grind jagt uns mit wenigen Ausnahmen immer und immer wieder durch Aktivitäten, die wir auch in den Seasons seit der letzten Erweiterung gespielt haben. Und wofür? Damit wir, wie im Falle der aktuellen Season 11, endlich die wenigen neuen und wirklich spannenden Inhalte genießen können – beispielsweise den neuen Dungeon „Prophezeiung“.

Der neue Dungeon „Prophecy“

Um diese wirklich gelungene Aktivität effektiv anzugehen, sollte man schon irgendwo um Powerlevel 1040 liegen. Und das ist nicht mal eben schnell gemacht – gerade, wenn man nicht jeden Tag 8 Stunden lang zocken kann. So werden einige Spieler aufgrund dieser künstlichen Hürde den toll gemachten Dungeon erst spät zu Gesicht bekommen – und das, obwohl er zur neuen Erweiterung Jenseits des Lichts im Herbst vorerst verschwindet.

Für Anfänger mag das noch kein so spürbares Problem darstellen. Doch spätestens, wenn man ein paar Seasons auf dem Buckel hat, könnte man als Veteran schon durchaus gefrustet sein.

Kurzum: Während der Powergrind zum Start von größeren Erweiterungen oder DLCs noch einigermaßen gut zum Spiel und dem Kontext passt, ist dieser im Zuge der Seasons einfach nur fad, sehr repetitiv und fast schon faul aus Gameplay-technischer Sicht. Der Weg zum „Endgame“ ist in den Seasons dadurch deutlich nerviger und monotoner. Zudem wird man so künstlich teils aus genau dem Content ausgeschlossen, den man eigentlich spielen möchte.

Es ist nicht alles schlecht am saisonalen System. Doch das Powerlevel-System in seinem aktuellen Zustand passt einfach nicht dazu und wirkt eher demotivierend als fördernd.

Bei DLCs wie Kriegsgeist fühlte sich der Power-Grind noch anders an.

Was könnte man beim Powerlevel-System verbessern? Das Wichtigste in meinen Augen wäre es, dem Powerlevel und dem dazugehörigen Grind einen wirklichen Sinn zu geben. Das mag zwar erstmal banal klingen, doch genau das fehlt dem System im Kern.

Wenn ich mit einem höheren Powerlevel durch „ältere“ Inhalte wie ein unsterblicher Gott spazieren könnte und mich dabei richtig mächtig fühlen würde – alleine das dürfte für viele Hüter bereits sehr motivierend sein.

Dabei muss ich nicht zwangsläufig Spitzen-Loot abräumen. Doch wenn ich so an fehlende und interessante Rüstungsteile aus einem alten Raid, Dungeon oder der Menagerie kommen könnte, wäre der Power-Grind bereits um einiges attraktiver. So könnte man vieles leichter nachholen, was man bisher verpasst hat und wofür man nicht mehr so leicht ausreichend Spieler zusammenbekommt.

Würdet ihr mit Powerlevel 1080 nicht auch mal gerne OP durch die heroische Menagerie rushen?

Auch wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich das Max-Powerlevel erreicht habe und mit Hilfe des Artefakts meine saisonalen Level weit über alle neuen Aktivitätsanforderungen getrieben habe, wäre es cool, wenn ich mit 1-2 Kumpels auch durch die neuesten Inhalte als OP-Hüter rauschen könnte. Denn genau dafür levelt man an sich doch, oder?

Viele würden sich über Inhalte freuen, für die sich ein Powergrind auch wirklich lohnt. Durch spürbare Level-Unterschiede und die Möglichkeit, auch mal OP werden zu können (in älteren Inhalten schneller, in aktuellen Inhalten nur mit enorm viel Einsatz) könnte man das meiner Meinung nach ziemlich leicht erreichen, ohne die neuesten Spitzeninhalte obsolet zu machen.

Fazit: So langsam sollte Destiny 2 wirklich ernsthaft überlegen, das Powerlevel-System zu verbessern – zumindest in den Seasons. Denn diese werden auf absehbare Zeit ein fester Bestandteil von Destiny 2 bleiben und gerade dort sind die Schwächen des Systems am stärksten spürbar.

Und nach zahlreichen Gesprächen mit vielen Veteranen, die noch aktiv dabei oder bereits abgesprungen sind, hat sich für mich deutlich herauskristallisiert: Genau das nervt viele Spieler extrem und ist nicht selten dafür verantwortlich, dass mit Destiny 2 Schluss ist oder dass eine Pause eingelegt wird.

Einige merken zudem an, dass es nicht gerade für den Wiedereinstieg förderlich ist, wenn man nach der Pause zurückkehrt und dann sofort wieder auf den monotonen und im Prinzip sinnlosen, künstlichen Power-Grind ohne wirkliches Ziel trifft. Das verdirbt so manch einem Hüter sofort wieder die Lust.

Wie seht ihr die ganze Sache? Welche Verbesserungen würdet ihr am aktuellen Powerlevel-System vornehmen oder euch wünschen? Oder findet ihr den momentanen Status Quo in Ordnung und könnt gut damit leben? Spieler rätseln aktuell auch: Ist Destiny 2 in Season 11 heimlich schwerer geworden?