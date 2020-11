Glitch in Destiny 2 zeigt neue Mechanik – Stammt sie bereits aus Beyond Light?

Ein Spieler experimentieren in Destiny 2 zur Vorbereitung auf Beyond Light umher, dabei wurde durch einen Glitch eine neue Mechanik und einen Buff gefunden. Manche gehen davon aus, dass hier der Raid gespoilert wurde.

Das wurde gefunden: Ein Spieler hat kürzlich eine ganz neue Mechanik in Destiny 2 gefunden. Auf Raidsecrets teilte Reddit-User CommanderTriss, wie er bei seinen Experimenten auf etwas Ungewöhnliches stieß, von dem er vermutet, das es aus dem kommenden DLC Beyond Light stammt:

Ihm folgt ein glühender Ball magnetisch – er kann die sogenannte Kriegsgeist-Zelle quer über die Map navigieren, dafür darf er nicht mehr als 5 Meter Abstand halten

Dazu hat er einen neuen Buff entdeckt: „Relic incoming“ (eingehendes Relikt)

Dabei handelt es sich wohl um einen Glitch, denn alle Komponenten sind bereits lange im Spiel, verhalten sich aber in ganz neuer Weise. Die neue Mechanik lässt sich aber reproduzieren und CommanderTriss hat das ungewöhnliche Verhalten auf Video festgehalten:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Imgur, der den Artikel ergänzt. Imgur Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Imgur Inhalt

Mit was hat er da experimentiert? Bei den Kriesggeist-Zellen handelt es sich eigentlich um eine Mechanik, die seit Season 10, also Frühjar 2020, im Spiel ist. Dabei beschwört der Spieler die roten Sphären, die im Video wie ein treues Hündchen hinter dem Hüter „herlaufen“.

Die Zellen bleiben eigentlich liegen und explodieren, um Gegnern Schaden zuzufügen. Alternativ können Spieler sie aufheben und als Wurfgeschoss nutzen. Dass die Zellen einem folgen und dieses Verhalten sogar mit einem Buff ankündigen, ist neu. Der Entdecker meint zudem, dass sowas in seinen ähnlichen Tests in Season 10 nicht vorkam.

Ist das eine geheime Raid-Mechanik aus Jenseits des Lichts?

Das könnte es damit auf sich haben: Einen Aufschluss könnte der Name des Buff geben. Denn Relics, also Relikte, kennen die Destiny-Spieler schon. Auf diese Relikte trifft man häufig in Endgame-Content, wie Raids oder Dungeons. Aber auch immer häufiger bei saisonalen Aktivitäten.

Relikte ist dabei der Überbegriff für tragbare Objekte, mit denen Spieler interagieren können und Rätsel lösen:

Solch ein Relikt kann dann von A nach B getragen werden oder dient als Schlüssel

Relikte können Laser verschießen und so Schwachstellen von Bossen offenlegen – wie bei Argos auf der Leviathan

Im „Garten der Erlösung“-Raid verbinden sich Spieler durch Relikte und leiten Energie weiter

In Raids gibt es in vielen Phasen den sogenannten „Relikt-Träger“ – das ist der Hüter, der nicht schießt, sondern den für Mechaniken wichtigen Gegenstand schleppen darf

In Garten der Erlösung verketten sich die Spieler mithilfe eines Relikts und leiten Energie weiter

Das sagt die Community: Die Hüter rätseln auf reddit deshalb:

Hat ein Glitch hier eine geheime Mechanik aus dem neuen Raid von Beyond Light gespoilert? Vom System wäre es schon vorstellbar, solch eine Kugel dann durch ein Labyrinth zu navigieren – nur eben keine Kriegsgeist-Zelle wie im Glitch, sondern ein Relikt.

Manche gehen davon aus, dass solch eine Mechanik nicht nur im neuen Raid zum Einsatz kommen könnte, sondern allgemein auf Europa.

Andere halten dagegen, dass es sich wohl nur einen ungewöhnlichen Glitch handelt, der nichts mit Beyond Light zu tun hat. Denn warum sollten schon vor dem 10. November Dateien aus dem DLC im Spiel sein?

Wobei hier auch User sagen, dass es normal ist, dass Codezeilen „durchrutschen“ und auch darauf verweisen, dass diese Mechanik ja vorher nicht im Spiel war

Was haltet ihr von dem Fund – Raid-Spoiler oder seltsamer Zufall der nichts zu bedeuten hat? Was wirklich dahintersteckt, erfahren wir erst, wenn dann Beyond Light seinen Launch feiert und wir selbst einen Fuß auf Europa setzen können.

Das die Community in den letzten Tagen vor dem DLC jedes noch so kleine Detail analysiert hat auch kürzlich ein kleiner Tweet gezeigt. Der wurde so lange auf mögliche Geheimnisse durchsucht, dass Bungie die Notbremse ziehen musste.