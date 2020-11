Bei Destiny 2 sorgt ein mysteriöses Notsignal aus Beyond Light für schlaflose Nächte bei den Meisterdetektiven der Community. Bungie muss schließlich eingreifen und den Spaß beenden.

Das weckte die Spieler auf: In einer Woche startet Beyond Light (Jenseits des Lichts), das möchte Bungie alle Hüter da draußen wissen lassen. Am Abend des 02. November sorgte eine Nachricht vom offiziellen Twitter-Account von Destiny 2 für Aufsehen.

Im Tweet hieß es mit großen Warnhinweisen „Alarm!“ und „Notruf geht ein.“

Dazu gab es einen kurzen Clip, der zeigt ein Radio oder Funkgerät vor einer vereisten Hütte auf der DLC-Location Europa.

Das Gerät spielt dann 30 Sekunden lang eine schwer verständliche, verzerrte Nachricht ab

Schaut und hört euch die mysteriöse Botschaft hier selbst an:

Sofort ging das Rätselraten los: Destiny hat eine sehr aktive Community, die es liebt, jedes noch so kleine Detail zu untersuchen. Kein Wunder, überrascht Bungie die Hüter immer wieder mit Rätseln und Geheimnissen. Manche dieser Puzzles werden sogar erst nach Jahren gelöst.

Daher lautete die Frage: Was hat es mit dem kryptischen Notsignal auf sich, welche Geheimnisse aus Beyond Light verstecken sich hier? Dieser Frage nahm sich besonders die Community von Raidsecrets an – ein Destiny-Subreddit, in dem quasi die Sherlock Holmes der Hüter sitzen.

Binnen weniger Stunden lief der entsprechende Thread (via reddit) heiß:

Die Audiodatei wurde vorwärts und rückwärts gespielt

Die User filterten das Hintergrundrauschen weg

Wir können die Audiodatei als Spektrogramm sehen, also als bildliche Darstellung des Frequenzspektrums

Der Clip wurde auf Morsecodes, potenzielle Sprecher und Sprachen untersucht

Kurzum: Die Hüter rätselten auf Hochtouren und zogen vereint alle Register.

So sieht das Spektrogramm des Notsignals aus – Quelle: imgur

Das Notsignal kann erst in Jenseits des Lichts entschlüsselt werden

So zieht Bungie die Notbremse: Wie genau die Spieler den Tweet analysierte, bliebt auch Destiny-Entwickler Bungie nicht verborgen. Community Manager Dylan „dmg04 Gaffner schritt dann gegen halb 3 Uhr nachts ein.

Auf Twitter ließ er verlauten: „Hier gibt es kein Rätsel.“, er fuhr dann damit fort, dass wir erst in Beyond Light mehr Antworten bekommen: „Diese Fragen lassen wir euch beantworten, wenn ihr am 10. November auf dem Weg nach Europa seid.

Wir wissen schon, dass uns zum Start des DLCs Variks ingame durch ein Notsignal zur neuen Location ruft.

Anfang 2020 musste Bungie während eines anderen, echten Puzzles sogar den Streamer und die Community zur Zwangspause drängen: Destiny 2: Twitch-Streamer macht Tausende $ mit Rätsel – Bungie schickt ihn ins Bett

So reagieren die Detektive: Der Ersteller des reddit-Threads, TheRedMentalist, auf Raidsecrets bedankt sich bei seinen Mitdetektiven: „Wir haben alle etwas versucht zu finden, was nicht da war. Die Entschlossenheit das Unbekannte zu suchen, ist unglaublich in dieser Community“. Weiter kündigte er an, sich davon nicht entmutigen zu lassen und dann später auf Europa jeden Stein umzudrehen.

Schließlich startet ja auch bald Zeit der neue Raid in Beyond Light. Am 21. November dürfen die Hüter dann erstmalig die legendäre Tiefsteinkrypta betreten. Egal welche Rätsle dort warten, die Destiny-Community wird sie knacken, ganz sicher.