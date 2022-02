In Destiny 2 wird der Abstand bis zur Veröffentlichung von Witch Queen immer schmäler und dadurch werden immer mehr Informationen zur großen Erweiterung bekannt gegeben. Eine davon umfasst einen Katalysator für eine beliebte Waffe und Mods für exotische Waffen. Wir zeigen euch alle Infos dazu.

Was ist passiert? Bungies Weapon-Feature-Lead Chris Proctor hat in einem Podcast jetzt zwei wichtige Fragen bezüglich der Zukunft von Exotics beantwortet. Eins davon geht um ein bestimmtes Exo, nämlich den Bogen “Le Monarque“. Dieser soll, wie er einen Katalysator bekommen.

Darüber hinaus wurde auch die Frage in den Raum geworfen, wie es den aussieht, ob auch exotische Waffen irgendwann mal Mod-Slots bekommen, um Vorpalwaffe oder ähnliches in die jeweiligen Knarren einzubetten. Auch da hatte Bungie eine klare Antwort.

Katalysator für Le Monarque und keine Mods für Exoten

Der exotische Bogen “Le Monarque” wurde veröffentlicht, als die Schwarze Waffenkammer ihren Start feierte. Als zufälliger Drop in den Schmiederunden, konnte dieser Bogen vor allem durch seinen giftigen Perk glänzen. In PvE und PvP hat er Verwendung gefunden und so hoffen Hüter schon lange auf einen Katalysator für diesen Bogen.

Das ist die adelige Le Monarque

Kommt endlich ein Katalysator? Chris Poctor wurde dazu ausgefragt und seine Antwort lautete schlicht “Bald”. In solch einem Wort gibt es viel Platz für Interpretationen. Ob mit bald nun der Start von Witch Queen gemeint ist oder nur generell in Witch Queen ist nicht bekannt.

Da sowieso Void 3.0 mit dem Hexen-DLC veröffentlicht wird, würde sich diese giftige Leere-Waffe perfekt dazugesellen. Vielleicht lassen sich dadurch auch gute Build erstellen, die mit der angepassten Super harmonieren, wie die Exo “Agers Zepter” und die Stasis-Ulti.

Keine Mods für Exoten: Im Interview wurde auch gefragt, warum Hüter in exotischen Waffen keine Mods einbetten können. Dabei antwortete Chris, dass Exo-Waffen mit Mods die Spielbalance komplett zerstören würden. Dabei würden Bugs und Glitches entstehen, die das ganze Spiel beeinflussen könnten.

Dazu führt er Beispiele an wie, eine Falkenmond mit Backup-Magazin könnte den stapelbaren Critdamage so in irrsinnige Höhen treiben, dass dieser Effekt dadurch ausgehebelt wird.

Ein weiteres Beispiel wäre die Pikass. Mit der Mod “Icarus-Griff” wäre die Präzision in der Luft so hoch, dass dies nicht vertretbar wäre.

Exotische Waffen sind nun mal exotisch, da sie sich von der legendären Waffenmaße abhebt. Viele intrinsische Perks sorgen für krasse Effekte, bei denen eine solche Mod ein Overkill wäre. Man könnte meinen, dass Mods hauptsächlich für den sogenannten Feinschliff der legendären Gattung erschaffen wurden.

Jedoch ist dennoch interessant, dass die Entwickler sich auch mit dieser Frage befasst haben, oder? Was haltet ihr vom baldigen Release des Kats für die Le Monarque? Seid ihr auf den Effekt gespannt und findet ihr es schade, dass die Exo-Waffen keine Mod-Slots bekommen werden? Lasst es uns wissen, wie ihr dazu steht!