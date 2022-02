Destiny 2 verrät Preload-Zeiten für Witch-Queen, rechnet mit über 1 Million Spielern zum Start

Es dauert nicht mehr lange und Destiny 2 Spieler werden die Inhalte der neuen Erweiterung auf ihre Festplatten laden. Doch bevor es so weit ist, steht euch eine längere Downtime und ein Download bevor. MeinMMO fasst die Informationen für euch zusammen, welche ihr zum Start wissen müsst.

So langsam wird es ernst, denn inzwischen ist die neue Erweiterung von Destiny 2 „Die Hexenkönigin“ nur noch knapp 3 Wochen von ihrem Release entfernt.

Wann startet Witch Queen offiziell? Die neue Erweiterung Witch Queen kommt auf der ganzen Welt gleichzeitig heraus. Für Deutschland wäre das also der 22. Februar 2022 um 18 Uhr. Allerdings müsst ihr, bevor ihr die neuen Inhalte und die Thronwelt von Savathun erkunden könnt, die Erweiterung zunächst herunterladen.

Witch Queen ist die am häufigsten Vorbestellte Erweiterung in der Geschichte von Destiny 2

Damit ihr das optimal planen könnt, hat Bungie euch die geplanten Zeiten für die Downtime vor dem Start und die offiziellen Preload-Zeiten bereits bekannt gegeben.

Wann beginnt der Preload? Der Preload für Witch Queen wird voraussichtlich am 22. Februar um 06:00 Uhr auf allen Plattformen verfügbar sein. Das hat Bungie im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog (TWaB) bekannt gegeben. Wie viel Speicherplatz dann genau benötigt wird, ist aber noch nicht bekannt.

Davor wird zudem noch eine längere Downtime von Destiny 2 stattfinden. Hierfür plant Bungie derzeit etwa 14 Stunden ein, die ihr ebenfalls berücksichtigen solltet.

Von wann bis wann ist die Downtime geplant?

Am Dienstag, den 22. Februar 2022, werden die Server um 04:00 Uhr offline genommen. Ihr könnt Euch dann nicht mehr einloggen und einige Dienste auf Bungie.net sind auch nicht mehr verfügbar.

Um 18 Uhr am selben Tag sollen die Server wieder online gehen.

Bungie plant nur mit „kleinen Warteschlangen“: Dieses Jahr könnte man annehmen, dass aufgrund der vielen Spieler, die das DLC zum Start zocken wollen, eventuell größere Wartezeiten beim Login auftreten.

Aber trotz der Tatsache, dass Destiny 2 „Die Hexenkönigin“, die am häufigsten vorbestellte Erweiterung in der Geschichte von Destiny 2 ist, plant Bungie tatsächlich nur mit “kleinen Warteschlangen”. Ob das alles so klappt, wird sich dann am 22. Februar zeigen müssen.

Auf welchen Plattformen erscheint Witch Queen? Destiny 2 veröffentlicht die neue Erweiterung auf PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia.

Glaubt ihr Destiny 2 hat gut vorgeplant und die Länge der Warteschlangen werden sich, trotz einer Million Spieler zum Start von Witch Queen, in Grenzen halten? Oder glaubt ihr, die Spieler dürfen sich dieses Jahr auf sehr lange Wartezeiten beim Login einstellen. Verratet uns eure Einschätzung in den Kommentaren.

Übrigens: Was Ihr bis zum Preload in Destiny 2 noch erledigen könnt, hat euch MeinMMO in diesem Artikel bereits zusammengefasst: