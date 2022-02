Twitch-Streamer shroud erklärt, warum er FPS-Spiele wie Destiny 2 nicht streamt

Destiny 2 wird durch das Interesse an der neuesten Erweiterung Witch Queen für viele Spieler immer ansprechender. Auch auf Twitch. So musste sich nun der sehr bekannte Twitch-Streamer und ehemaliger CS:GO-Profi Michael ‘shroud’ Grzesiek auf Frage der Fans erklären, warum er das FPS-Spiel nie streamt.

Der Twitch-Streamer shroud hat sich bereits in fast jedem FPS versucht. Seine Gaming-Karriere begann als Counter-Strike-Profi, bevor er Vollzeit zum Streaming wechselte. Danach stellte er seine starken FPS-Fähigkeiten in anderen MMO-Spielen, wie Escape from Tarkov, Apex Legends oder Valorant unter Beweis.

Es gibt jedoch ein Spiel, das er zu meiden scheint: Destiny 2. Gerade dieses Game ist aber eigentlich so nah an einem MMO dran, wie es ein Franchise nur sein kann. Seine Fans, die am 05. Februar in seinem Livestream dabei waren, wollten also von ihm wissen, warum das so ist.

Shroud erklärt, warum er kein Destiny 2 streamt:

Wegen ihrer [Bungies] Einschränkung, wie man Destiny 2 im Stream erfassen kann, habe ich es nicht gespielt. Ich wollte es, es sah nach einer Menge Spaß aus, meine Freunde spielten es und ich wollte mit ihnen grinden. Aber sobald ich herausfand, dass ich das Spiel nicht im Stream aufnehmen konnte, habe ich Alt-F4 gedrückt und es sofort deinstalliert.

Da er das Spiel nicht über OBS streamen konnte und auch der Stream „verzögert“ gewesen wäre ist das sowohl für ihn, als auch für seine Zuschauer uninteressant.

shroud erklärt, warum er kein Destiny 2 spielt

Darum verbietet Destiny 2 teilweise Streaming-Apps: Shroud nutzt die Streaming-App OBS für seine Twitch-Videos und das ist bei Destiny 2 eben nicht erlaubt. Bungie stellt damit sicher, dass Drittanbieter-Apps keinen Code in den Game-Client eingeben können.

Würde er den Game-Capture-Modus von Apps wie OBS nutzen, könnte das in Destiny 2 sogar zu einem Bann führen.

Das könnte jedoch nicht der einzige Grund sein: Bereits 2019, zur Veröffentlichung der Erweiterung Destiny 2: Shadowkeep, hatte sich shroud zu dem FPS-Shooter geäußert, warum er es nicht spielt.

Damals nahm er in einem kurzen Clip Destiny 2 als Beispiel für Spiele, die eine routinemäßige Formel im Gameplay beinhalten. Man führt eine bestimmte Aufgabe aus und dann steht und schießt man auf ein Ziel.

Damit hat er nicht Unrecht. In Destiny 2 enden die meisten Herausforderungen wie, Dämmerungen, Dungeons oder Raids damit, dass man gemeinsam bestimmte, knifflige und einzigartige Mechaniken erledigen muss. Erst wenn das geschafft ist, kann Damage auf die Schwachstelle des jeweiligen Endboss gemacht werden.

Taniks, der Raid-Endboss aus der Tiefsteinkrypta erfordert Mechanik und Gunplay

Destiny 2 erfordert eben nicht nur gute Waffenfähigkeiten: Die herausfordernsten Gegner in Destiny 2 brauchen mehr als nur grundlegende, wenn auch perfektionierte Waffenfertigkeiten. shroud kann also vermutlich in Destiny 2 nicht innerhalb weniger Sekunden seinem Publikum wie gewohnt seine herausragenden Präzisionsfähigkeiten präsentieren.

Auch im Schmelztiegel von Destiny 2 sind derzeit noch die Fähigkeiten eines Hüters ein großer Bestandteil des Gameplays. Auch wenn Bungie das wieder mehr in Richtung Gunplay verschieben will, ist das möglicherweise aber ebenfalls ein Grund, warum shroud eher menschliche Ziele bevorzugt. Die Fans müssen also weiterhin auf ein Debüt von shroud in Destiny 2 verzichten.

Wer ist eigentlich euer Lieblings-Streamer für Destiny 2? Habt ihr shroud bisher vermisst oder hört ihr heute zum ersten Mal von ihm? Was sagt ihr dazu, dass Bungie nicht alle Game-Overlays und Streaming-App-Features zulässt? Findet ihr, das muss sich ändern? Wir sind gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren.