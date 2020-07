3 vergessene Exo-Rüstungen aus Destiny 2, denen ihr eine 2. Chance geben solltet

Bei Destiny 2 gibt es viele Exotics, doch an so manche erinnern sich die Spieler kaum. MeinMMO präsentiert Exo-Builds für jede Klasse, die es richtig krachen lassen.

Darum geht’s hier: In Destiny 2 gibt es in der Saison der Ankunft mittlerweile 154 Exotics. Davon sind 84 exotische Rüstungen. Aber längst nicht alle davon sind wirklich mächtig oder werden von den Hütern regelmäßig benutzt.

Der bekannte PvE-Experte Ehroar möchte euch jetzt aber drei der fast vergessenen Exotics schmackhaft machen. Er zeigt dabei, dass die gewählten Exo-Rüstungen zu Unrecht ein Schattendasein fristen und hat mächtige Builds um die Ausrüstung zusammengestellt.

MeinMMO wettet übrigens, dass die meisten Hüter nicht alle besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften der aufgelisteten Exo-Rüstungen auswendig kennen.

Was sind das für Builds? Die präsentierten Builds setzen alle samt auf mächtige Explosionen. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Kombinationen auch in höheren Schwierigkeitsgraden funktionieren können und zudem auch in späteren Seasons Relevanz haben.

Möglich wird die durch die „Mit Licht aufgeladen“-System. Doch keine Angst, die Mechanik muss nicht speziell bedacht werden – alles funktioniert quasi im Hintergrund und ermöglichen den explosiven Spielstil ohne komplizierte Fummelei.

Wer Auffrischung zur Mechanik oder den dazugehörigen Mods wünscht, wird in diesem Guide fündig:

Destiny 2: Mächtige Mechanik „Mit Licht aufgeladen“ erklärt – Mods, Builds

Titan setzen auf das Exotic Spaltungspferch

Was kann das Exo noch gleich? Der exotische Brustpanzer Spaltungspferch löst eine Explosion um euch herum aus, wenn ihr Feinde mit geladenen Nahkampf-Treffern erwischt. Bei Finishern und Kills von starken Feinden wird die Explosion größer und gefährlicher.

Die Lunte ist gezündet, gleich kracht das Exotic

Das braucht ihr noch für den Build: Wählt den Stürmer-Titan mit dem unteren Skill-Baum „Weg des Juggernaut“ aus. Dieser Fokus ist auf Nahkampf-Action gepolt, was wir voll ausnutzen.

Nutzt diese Rüstungs-Mods:

Stapelweise: – kostet 4 Leere-Energie

Ladungsernter: – kostet 3 Leere-Energie

Reaktiver Puls – kostet 3 Arkus-Energie

Beschützendes Licht – kostet 2 Leere-Energie

Da ihr euch nur im Nahkampf-Bereich aufhaltet, sind ein mächtiges Schwert und eine Waffe wie Monte Carlo eure idealen Weggefährten.

So spielt ihr die Kombo: Die Spielweise ist super simpel: Ihr geht zu einem Feind und schlag drauf los. Durch eure Sub-Klasse und „Knockout“ gilt jeder Schlag als geladener Nahkampf-Angriff. Ihr erhaltet zudem stets Gesundheit zurück.

Ihr löst durchgehend Arkus-Explosionen um euch herum aus. Trefft ihr einen Gegner, dann knallt’s – werdet ihr umzingelt und getroffen, dann knallt’s.

Sind wir mal Ehrlich, Explosionen machen alle Kämpfe besser. Hier seid ihr selbst die Bombe, die pausenlos hochgeht. Durch den hohen Spaß-Faktor ist das Exotic definitiv einen zweiten Blick wert.

Auf der nächsten Seite geht es mit Builds für Jäger und Warlock weiter, die auf die gleichen Mods und Explosionen setzen.