Black Friday Live-Ticker: Die besten Angebote und Deals des Jahres

Der Black Friday findet dieses Jahr am 24. November statt. Im Live-Ticker begleiten wir die große Schnäppchen-Sause und zeigen euch die besten Deals.

Was ist der Black Friday? Der Black Friday ist das größte Schnäppchen-Event des Jahres. Der Tag stammt ursprünglich aus den USA und findet deshalb immer am Freitag nach Thanksgiving statt. So ziemlich alle Online-Shops haben zum Black Friday besondere Angebote und Aktionen geplant.

Wann startet der Black Friday? Der Black Friday startet am 23. November 2023 um Mitternacht und läuft bis zum 24. November um 23:59 Uhr. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass auch am Wochenende und sogar Anfang nächster Woche noch Angebote zu finden sind.

Das findet ihr im Ticker: Wir begleiten für euch den Black Friday und stellen euch die besten Angebote, Deals und Aktionen vor.

Hier folgt unser Ticker: