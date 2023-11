Fernseher kaufen am Black Friday: Die besten Angebote von günstig bis Highend!

Die Black Week ist in vollem Gange und die Anzahl an Angeboten ist riesengroß. Hier findet ihr ein paar ausgewählte TV-Deals, die sich besonders lohnen.

Nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten und Jahresende. Das heißt für uns jetzt ist die beste Zeit, Geschenke für sich selbst oder andere zu unglaublich günstigen Preisen zu ergattern. Ein neuer Fernseher ist da nicht selten in der engeren Auswahl. Ob ihr einfach nur euer Heimkino aufrüsten wollt, etwas zum Zocken sucht oder vielleicht eure PC-Monitore gegen einen großen Bildschirm tauschen wollt, hier ist für jeden etwas dabei.

4K für Einsteiger

Smart-TVs mit 55 Zoll und 4K-Auflösung sind heutzutage der Standard, aber nicht alle sind gleich. Wenn ihr auf der Suche nach einem echten Schnäppchen seid, solltet ihr euch den HISENSE 55A6K Smart TV genauer ansehen. Dieser Fernseher bietet euch nicht nur gestochen scharfe Bilder, sondern auch eine Vielzahl von Funktionen, die euer Fernseherlebnis auf ein neues Level heben. Durch die HDR Technologie werden Farben lebendiger und die Schatten und Lichter realistischer. Ob Netflix, Amazon Prime Video, YouTube oder andere Streaming-Dienste, ihr habt jederzeit Zugriff auf das volle Programm. Für die Gamer unter euch bietet der 55A6K den Game Mode Plus, der euch pures Spielvergnügen garantiert. Mit ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole in den Game Modus mit der geringsten Latenz. Der HISENSE 55A6K ist ein echter Allrounder, der euch alles bietet, was ihr von einem modernen Smart-TV erwarten könnt. Er ist jetzt von 499€ auf 349€ reduziert bei MediaMarkt erhältlich!

Gaming in 4K und 120 Hertz

Der Philips 48OLED807 ist mit 48 Zoll zwar etwas kleiner, bietet euch aber 4K, 120Hz und Dolby Vision. Die hohe Bildwiederholrate sorgt vor allem beim Zocken für flüssige Bilder ohne Tearing, auch wenn es auf dem Bildschirm mal hektisch zugeht. Bei Dolby Vision ist die Farbtiefe höher und die maximale Helligkeit deutlich höher als bei herkömmlichen HDR. Dadurch wird eine präzisere Darstellung von Kontrast, Farben und Helligkeit ermöglicht. Das Highlight ist Philips’ hauseigene Ambilight-Technologie. Diese beleuchtet dynamisch die Wand hinter dem Fernseher und passt das Licht dem Bild an. So wird eine nochmals immersivere Stimmung erzeugt und ihr werdet geradezu in die virtuellen Welten hineingesogen. Bei Amazon ist der OLED807 jetzt von 1699€ um 65% auf nur noch 600€ reduziert!

Highend Smart-TV

Wer auf nichts bei einem Smart-TV verzichten will sollte sich den Sony Bravia XR A80L ansehen. 55 Zoll, 4K, 120Hz und ein OLED-Display. Zusätzlich zu Dolby Vision kommen weitere Features:

VRR (Variable Refresh Rate) passt die Bildwiederholrate des Fernsehers an die eurer Gaming-Konsole an und reduziert so Ruckler und Tearing.

(Variable Refresh Rate) passt die Bildwiederholrate des Fernsehers an die eurer Gaming-Konsole an und reduziert so Ruckler und Tearing. ALLM (Auto Low Latency Mode) ist ein Gaming-Modus, der sich automatisch aktiviert, wenn ihr ein Spiel startet und die Verzögerung, zwischen eurer Eingabe auf dem Controller und der Wiedergabe auf dem Bildschirm reduziert.

(Auto Low Latency Mode) ist ein Gaming-Modus, der sich automatisch aktiviert, wenn ihr ein Spiel startet und die Verzögerung, zwischen eurer Eingabe auf dem Controller und der Wiedergabe auf dem Bildschirm reduziert. Durch Acoustic Surface Audio+ wird der Bildschirm des A80L zum Lautsprecher. Spezielle Aktuatoren lassen den Fernsehbildschirm für eine starke Akustik passend zur Handlung unsichtbar vibrieren, während die integrierten Subwoofer den Bass verstärken.

wird der Bildschirm des A80L zum Lautsprecher. Spezielle Aktuatoren lassen den Fernsehbildschirm für eine starke Akustik passend zur Handlung unsichtbar vibrieren, während die integrierten Subwoofer den Bass verstärken. Das OLED-Display ermöglicht es, dass jedes Pixel unabhängig von den anderen Pixeln ein- und ausgeschaltet werden kann, was zu einem perfekten Schwarz und einer hohen Farbgenauigkeit führt. OLED-Displays haben auch einen breiteren Betrachtungswinkel als LCD-Displays.

ermöglicht es, dass jedes Pixel unabhängig von den anderen Pixeln ein- und ausgeschaltet werden kann, was zu einem perfekten Schwarz und einer hohen Farbgenauigkeit führt. OLED-Displays haben auch einen breiteren Betrachtungswinkel als LCD-Displays. Der Cognitive Processor XR ist ein fortschrittlicher Bildprozessor, der mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen das Bild und den Ton in Echtzeit optimiert. Er analysiert die verschiedenen Elemente des Bildes, einschließlich Farbe, Kontrast und Helligkeit, und passt sie an, um ein lebensechtes und immersives Seherlebnis zu bieten.

Bei Amazon bekommt ihr den Sony Bravia XR A80L jetzt um 15% reduziert für nur noch 1499€.

Noch mehr Black Friday-Highlights findet ihr in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Angebote und neue Produkte aus den Kategorien Gaming, Hardware und Multimedia ausführlich vor. Schaut mal vorbei!