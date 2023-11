PS5-Deal am Black Friday: Bei Amazon gibt’s den DualSense in verschiedenen Farben jetzt für nur 50€

Bei den Black Friday-Angeboten von Amazon ist ein echtes Highlight für PS5-Fans dabei: Sichert euch den DualSense jetzt für nur knapp 50€!

Black Friday: DualSense für PS5 im Angebot

PS5 und Xbox Series X/S haben seit ihrem Release Ende 2020 einige tolle Spiele hervorgebracht und besonders die ultraschnellen Ladezeiten, die den verbauten SSDs zu verdanken sind, sind ein echter Segen für Konsolenspieler. Das heimliche Highlight dieser Generation ist aber etwas anderes: Der DualSense-Controller von Sony!

Schnappt euch den DualSense jetzt in einer von neun Farben für 49,99€

Der liegt nicht nur gut in der Hand, er bringt auch abseits davon ein paar echte Next-Gen-Features mit. Einerseits wäre da das haptische Feedback. Dass Controller vibrieren können, ist schon lange nichts Neues mehr. Der DualSense geht hier aber gleich ein paar Schritte weiter. Das Gamepad kann nämlich verschiedene Untergründe simulieren und ganz unterschiedliche Eindrücke erwecken.

So spürt ihr in Rennspielen, ob ihr gerade auf der Straße oder Offroad unterwegs seid. Explosionen haben richtig Druck und teilweise sind sogar Regentropfen oder einzelne Schritte erfühlbar. Noch immersiver wird das ganze durch die adaptiven Trigger. Die simulieren etwa das Gaspedal eines Autos oder den Abzug eurer Waffe. Wer das einmal gespürt hat, will nie mehr zurück zu einem anderen Controller.

Am Black Friday von Amazon könnt ihr euch das gute Stück jetzt in verschiedenen Farben für nur 49,99€ sichern. Perfekt, wenn ihr mal Ersatz braucht oder im Koop mit Freunden zocken wollt. Folgende Farben sind reduziert:

Weiß

Schwarz

Nova Pink

Starlight Blue

Cosmic Red

Galactic Purple

Cobalt Blue

Volcanic Red

Grey Camouflage

