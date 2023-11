4TB Top-SSD um fast 40% bei Amazon reduziert: Letzte Chance für dieses Black Friday-Angebot

Diese Top-SSD beschert euch nicht nur Unmengen an Speicher, sondern auch eine rasante Geschwindigkeit. Jetzt im Amazon-Angebot.

Die PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD von Corsair beschert euch außerordentlich viel Speicher von 4TB. Außerdem könnt ihr von einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 4.400 MB/s profitieren. Obendrein sorgt DirectStorage dafür, dass eure Ladezeiten noch geringer ausfallen und das Spielerlebnis gesteigert wird. Spart jetzt 37% und bezahlt nur 180,99€ statt 288,99€.

Darum solltet ihr euch für diese Top-SSD entscheiden

Mit dem M.2 2280 Formfaktor passt sie perfekt in moderne Notebooks und Desktops. Zuzüglich profitiert ihr von dem ungewöhnlich hohen Speicher von 4TB. Speichert unzählige Erinnerungen auf eurem System, in Form von Fotos oder Videos. Und macht euch keine Gedanken um große Spiele, die Unmengen an Speicher kosten.

Die Corsair MP600 CORE XT ist DirectStorage-kompatibel, was bedeutet, dass sie von der neuesten Technologie von Microsoft unterstützt wird, um schnellere Ladezeiten und ein reibungsloses Spielerlebnis zu ermöglichen. Obendrein könnt ihr auf eine rasante Lesegeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 4.400 MB/s verlassen. Sämtliche Anwendungen oder Spiele werden blitzschnell wiedergegeben und Wartezeiten könnt ihr vergessen.

Durch die Nutzung der hohen Bandbreite von PCIe 4.0 werden Daten schneller übertragen und Ladezeiten verkürzt. Die Technologie von PCIe 5.0 ist momentan für Gamer vollkommen unnötig, sondern eher für Entwickler oder Enthusiasten.

Sie hat nicht nur genügend Power, sondern ist auch zuverlässig. Sie verfügt über eine integrierte Temperaturüberwachung, um sicherzustellen, dass die SSD immer optimal gekühlt wird und somit eine langfristige Stabilität für euch gewährleistet ist.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Top-Angeboten. Bis zum 27. November könnt ihr noch im Rahmen der Black Friday-Zeit starke Angebote abstauben. Erbeutet ein neues Upgrade zu einem Hammerpreis bei Amazon.

Das Lager für Schnäppchen

Verspürt ihr ständig den Hunger nach mehr Leistung oder neuen technologischen Meisterwerken? Dann müsst ihr regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbeischauen. Ihr findet die perfekte Gaming-Hardware, wie CPUs, Grafikkarten, Monitor, Mainboards und noch viel mehr an technischen Geräten.