USB-Stick mit großzügigem Speicher um fast 70% bei Amazon reduziert

Dieser USB-Stick ist der ideale Begleiter, um jederzeit wichtige Daten zu speichern oder zu übertragen. Jetzt im Amazon-Angebot.

Wenn ihr schon seit Längerem überlegt, euch ein günstiges Speichergerät anzuschaffen, ist dieser Stick eine gute Wahl. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 130 MB/ und 256GB Speicher seid ihr bestens gerüstet. Spart jetzt 66% und bezahlt nur 19,49€ statt 57,99€.

Diese Eigenschaften sprechen für diesen USB-Stick

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk wurde von dem renommierten Hersteller SanDisk entwickelt und ist bekannt für seine zuverlässige Qualität und Leistung. Dank einer Kapazität von 256GB Speicher könnt ihr sämtliche Fotos, eure Lieblingsalben, Videos oder sonstige Dateien darauf speichern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist für diesen Preis wirklich grandios. Dank der USB 3.0-Technologie können Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 MB/s übertragen werden. Das bedeutet, dass ihr eure Dateien schnell und effizient auf das Laufwerk kopieren oder von dort abrufen könnt.

Ein weiterer Vorteil ist die mitgelieferte SecureAccess Software. Diese ermöglicht es euch, eure Dateien mit einem Passwort zu schützen und somit vor unbefugtem Zugriff zu sichern. So leicht kommt also keiner an eure geheimsten Informationen.

Da ein USB-Stick nicht viel Platz wegnimmt, ist solch eine minimalistische Tech ideal für unterwegs. Teilt jederzeit wichtige Daten mit euren Freunden oder Familienmitgliedern. Er kann leicht überall mit hingenommen werden.

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk ist mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, Mac OS und Linux. Ihr könnt es an PCs, Laptops, Smart-TVs oder anderen Geräten mit einem USB-Anschluss verwenden.

