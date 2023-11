Zelda Tears of the Kingdom + Pro Controller: Top-Angebot für Switch am Cyber Monday sichern

Super-Angebot am Cyber Monday: Zelda Tears of the Kingdom im Bundle mit dem Nintendo Switch Pro Controller zum Schnäppchenpreis.

Hier kommt ein richtig starkes Angebot für alle Nintendo Switch-Spieler zum Cyber Monday: Bei MediaMarkt könnt ihr euch das Bundle aus Zelda Tears of the Kingdom und dem Nintendo Switch Pro Controller für nur 99,99€ sichern. Das ist ein echter Schnäppchenpreis, denn normalerweise zahlt ihr für das Spiel und den Controller zusammen etwa 120€.

Warum ihr euch den Pro Controller gönnen solltet

Der Nintendo Switch Pro Controller ist ein Muss für alle, die gerne lange und komfortabel zocken. Er liegt perfekt in der Hand, hat eine lange Akkulaufzeit und bietet euch eine präzise Steuerung. Außerdem hat er eine HD-Vibration, einen NFC-Leser und einen Bewegungssensor. Mit dem Pro Controller könnt ihr Zelda Tears of the Kingdom noch intensiver erleben.

Was euch in Zelda Tears of the Kingdom erwartet

Zelda Tears of the Kingdom ist das neueste Abenteuer von Link und Zelda, das exklusiv für die Nintendo Switch erschienen ist. In diesem Spiel müsst ihr das Königreich Hyrule vor einer dunklen Bedrohung retten, die aus den Tränen der Göttin entstanden ist. Ihr könnt die riesige offene Welt frei erkunden, Rätsel lösen, Schreine meistern und gegen mächtige Gegner kämpfen. Dabei könnt ihr zwischen verschiedenen Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten wechseln. Zelda Tears of the Kingdom ist ein Meisterwerk, das euch stundenlang fesseln wird.

Das Angebot gilt nur noch für kurze Zeit, also wartet nicht zu lange und erlebt Links neuestes Abenteuer mit dem besten Controller.

