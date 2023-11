Kabellose Gaming-Maus mit fast 1.000 Stunden Akkulaufzeit ist jetzt zur Black Friday Woche stark bei Amazon reduziert

Mit dieser Gaming-Maus könnt ihr unterwegs eure liebsten Titel spielen und das zum absoluten Top-Angebot bei Amazon.

Die Razer Orochi V2 ist nicht nur kabellos, sondern auch ausdauernd. Sie beschert euch eine Akkulaufzeit von bis zu 950 Stunden. Zusätzlich sorgt die HyperSpeed Wireless-Technologie für eine stabile Verbindung, wodurch ihr eure Spiele ohne Störungen genießen könnt. Spart jetzt 42% und bezahlt nur 48,99€ statt 84,99€.

Deswegen lohnt sich diese Gaming-Maus

Der Akku ist mit bis zu 950 Stunden per Bluetooth recht ausdauernd. Lange Sessions in Spielen wie Fortnite oder League of Legends sind für euch also kein Problem. Auch langwierige Projekte oder tagelanges Arbeiten könnt ihr mit der Razer Orochi V2 locker stemmen. Über Razer HyperSpeed Wireless könnt ihr sie übrigens ungefähr 425 Stunden nutzen, was immer noch recht lang ist.

Durch die kabellose Maus könnt ihr eine maximale Bewegungsfreiheit genießen. Oftmals sind technische Gerätschaften mit Kabeln schon störend, insbesondere mit mehreren, die sich gegenseitig berühren. Doch das bleibt bei der Razer Orochi V2 vollkommen aus und ihr könnt überall bequem etwas spielen oder arbeiten.

Dank der HyperSpeed Wireless-Technologie bietet sie eine schnelle und stabile Verbindung, die eine verzögerungsfreie Übertragung eurer Bewegungen gewährleistet. Verbindungsabbrüche sind Geschichte und eure Matches laufen ohne irgendwelche Störungen ab.

Diese Maus hat eine Bluetooth-Konnektivität, sodass ihr sie auch mit anderen Geräten wie Laptops oder Tablets verwenden könnt. Tobt euch flexibel nach euren Wünschen aus.

Ein weiteres Highlight der Orochi V2 sind die 2nd Gen Mechanical Mouse Switches. Diese Schalter bieten eine verbesserte Haltbarkeit und Reaktionsfähigkeit. Eure Gaming-Erlebnisse werden dadurch verbessert, wodurch ihr sie als verstärkendes Gadget für herausfordernde Spiele betrachten könnt. Erledigt eure Gegner im Call of Duty: Modern Warfare 3, indem ihr reaktionsschnelle Schüsse abfeuert.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Top-Angeboten. Es ist eine gute Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Optimale Übersicht für ein Upgrade

Ihr nutzt gern jedes Top-Angebot und könnt nicht genug von technischen Geräten oder Komponenten bekommen? Dann schaut euch unsere Deals-Übersichtsseite genau an. Hier findet ihr starke Grafikkarten zu einem Schnäppchenpreis oder sonstige Bauteile, um euer System aufzuwerten.