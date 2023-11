Black Friday bei Amazon: Schnappt euch jetzt den Fire TV Stick 4K Max unschlagbar günstig im Angebot

Amazon hat seine Black Friday-Angebote gestartet. Mit dem Fire TV Stick 4K Max könnt ihr euch dabei ein Produkt besonders günstig sichern.

Eigentlich findet der Black Friday erst in einer Woche, am 24. November statt. Amazon hat die Schnäppchen-Sause aber schon heute früh um 0 Uhr eingeläutet und eine Vielzahl an tollen Angeboten gestartet. Hier kommt ihr direkt zur großen Übersicht:

Top-Deal: Fire TV Stick 4K Max im Black Friday-Angebot

Ein echtes Highlight im Angebots-Sortiment ist der Fire TV Stick 4K Max. Den hat Amazon erst am 18. Oktober neu aufgelegt und mit einer UVP von 79,99€ auf den Markt gebracht. Jetzt am Black Friday ist der Stick erstmals so richtig reduziert – und dann gleich um satte 44%!

So zahlt ihr zurzeit nur 44,99€ inklusive Versand.

Ein echtes Schnäppchen, immerhin war das Gerät bisher noch nie auch nur ansatzweise so günstig wie jetzt. (Quelle: geizhals.de)

Ebenfalls im Angebot ist der Fire TV Stick 4K, der zusammen mit der Max-Variante veröffentlicht wurde. Im direkten Vergleich müsst ihr auf etwas Speicherplatz (8GB statt 16GB) und Ambient-TV verzichten, sonst gibt es aber keine Abstriche.

Den Stick bekommt ihr jetzt für supergünstige 34,99€. Die UVP liegt hier bei 69,99€.

Das bieten die Fire TV Sticks

Mit einem Fire TV Stick macht ihr euren Fernseher im Handumdrehen zum Smart-TV. Ihr steckt das gute Stück einfach wie einen USB-Stick in eine freie HDMI-Buchse eures TV-Geräts, verbindet ihn mit dem Stromnetz und dem Internet und schon kann es losgehen.

Über Fire TV habt ihr Zugriff auf Prime Video, Netflix, Disney+ und so ziemlich alle weiteren Streaming-Plattformen, die ihr euch wünschen könnt. Auch Mediatheken und Spiele sind enthalten.

Der Fire TV Stick 4K und die Max-Variante sind im Oktober mit einem deutlich schnelleren Prozessor auf den Markt gekommen. Dieser sorgt für schnellere Ladezeiten und Reaktionen im Menü und bei den Apps. Außerdem wurde die Alexa-Sprachfernbedienung überarbeitet und mit neuen Tasten ausgestattet.

Die besten Deals vom Black Friday findet ihr wie immer in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Schnäppchen und aktuelle Neuerscheinungen ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!