Mega-Deal am Black Friday: Schnappt euch die PS5 in der Disc Edition jetzt für nur 429€!

So günstig war die Sony-Konsole noch nie: Holt euch jetzt die PS5 in der Disc Edition bei verschiedenen Anbietern für gerade mal 429€!

Eigentlich steht der Black Friday erst morgen an, aber MediaMarkt und Saturn haben es offenbar nicht ausgehalten und schon jetzt den ersten absoluten Angebots-Hammer ausgepackt. Sichert euch die PS5 in der Disc Version jetzt zum unschlagbaren Preis von nur 429€.

PS5 im Black Friday-Angebot

Auf kaum einen Deal dürften Fans an diesem Black Friday so sehr gehofft haben wie diesen. Die lange Zeit notorisch ausverkaufte PS5 verbreitet sich langsam aber sicher in die Wohnzimmer der Spieler. Spätestens dieses Jahr zu Weihnachten, also satte drei Jahre nach dem eigentlichen Release, werden sich viele die Next-Gen-Konsole zulegen.

Holt euch jetzt endlich eure PS5!

In letzter Zeit waren immer mal wieder Bundles mit Spielen oder Extra-Controllern im Angebot gewesen, die Konsole ohne Schnickschnack und vor allem mit dem praktischen Disc-Laufwerk war aber noch nie so günstig wie jetzt. Die UVP liegt immerhin bei 549,99€.

Fast ausverkauft: Wie es zu erwarten war, ist das Angebot schon jetzt fast vollständig vergriffen. Solltet ihr zu spät sein, muss das aber nicht unbedingt das Ende eurer Suche sein. Es ist durchaus möglich, dass MediaMarkt und Saturn einen Teil der Konsolen zurückhält, um diese auch morgen am Black Friday zu verkaufen.

Auch andere Händler wie Amazon oder Otto könnten heute oder morgen nachziehen und das gleiche oder ein ähnlich gutes Angebot starten. Der Black Friday mag zwar der Höhepunkt der Schnäppchen-Sause im November sein, erfahrungsgemäß gibt es aber auch am Wochenende danach noch jede Menge Rabatte und Restposten. Falls die PS5 also überall ausverkauft ist, kommt unbedingt wieder und prüft die verschiedenen Anbieter.

