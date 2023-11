Black Friday bei Amazon: Echo Dot und Echo Pop aktuell für nur knapp 20€

Startet jetzt euer Smarthome mit dem Amazon Echo Dot oder Echo Pop. Zum Black Friday bekommt ihr die smarten Begleiter jetzt zum absoluten Sparpreis.

Euer Zuhause nur mit eurer Stimme steuern? Was nach Science-Fiction klingt, ist heute schon Realität. Schaltet das Licht ein oder aus, wählt euer TV-Programm aus oder dreht die Heizung im Winter auf. Ihr sucht ein passendes Rezept für die Zutaten, die ihr noch zu Hause habt? Oder ihr wollt wissen, was in der Welt gerade los ist? Alexa findet ein passendes Gericht für euch und hält euch mit aktuellen Nachrichten auf dem Laufenden. Das und mehr ist mit den Echo-Geräten von Amazon möglich. Jetzt könnt ihr für nur knapp 20€ eurer eigenes Smarthome starten.

Das können der Amazon Echo Dot und Echo Dot

Der Echo Dot und der Echo Pop sind zwei smarte Lautsprecher von Amazon, die sich vor allem in ihrer Form unterscheiden. Der Echo Dot ist kugelförmig, während der Echo Pop halbkugelförmig ist. Beide Geräte haben einen LED-Lichtring, der anzeigt, ob Alexa zuhört oder nicht. Der Echo Dot hat außerdem eine Aktionstaste, mit der man Alexa aktivieren oder deaktivieren kann, die dem Echo Pop fehlt.

Start ins eigene Smarthome: Der Amazon Echo Dot

Der Echo Dot bietet außerdem noch zusätzliche Funktionen wie einen Bewegungs- und Temperatursensor. Er kann außerdem auch als Hub für eure weiteren Smart-Home-Geräte dienen und diese steuern. So könnt ihr beispielsweise ab einer bestimmten Temperatur die Heizung oder das Licht bei Betreten eines Raums einschalten lassen.

Ideal fürs Schlafzimmer: Der Amazon Echo Pop

Echo Dot Kids

Neben dem normalen Echo Dot gibt es auch eine spezielle Version für Kinder: den Echo Dot Kids. Dieser hat ein kindgerechtes Design mit Tiermotiven wie Eule oder Panda. Er bietet Zugang zu kinderfreundlichen Inhalten wie Hörspielen, Lernspielen oder Musik. Mit der Amazon Kids App können Eltern außerdem die Nutzungsdauer und Inhalte festlegen sowie Anrufe und Nachrichten überwachen.

Spielend lernen mit dem Amazon Echo Dot Kids

