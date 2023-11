MSI Radeon RX 6750 XT stark zur Black Friday Woche bei Amazon im Preisfall

Die RX 6750 XT beschert euch ein starkes Upgrade für ein starkes FHD-System. Nutzt jetzt das Angebot bei Amazon und genießt eure Games.

Die MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G Grafikkarte ist eine leistungsstarke GPU, die in etwa fast so stark wie RTX 3070 von NVDIA ist. Der 12GB DDR6 Speicher reicht selbst für die anspruchsvollsten Titel in FHD mehr als locker aus. Außerdem solltet ihr mit einer GPU-Taktung von 2554/2623 MHz ordentliche Bildraten bekommen, was bei Shooter-Spielen besonders relevant ist. Spart jetzt 19% und bezahlt nur 425,99€ statt 529€.

Deswegen lohnt sich die Anschaffung einer RX 6750 XT

Wie zu vor erwähnt, mit einer GPU-Taktung von 2554/2623 MHz könnt ihr reibungslose und schnelle Bildraten erwarten. Nutzt diese starke Leistung aus, um reaktionsschnell in Shootern wie Rainbow Six Siege oder Valorant zu agieren.

Mit einem großzügigen Speicher von 12GB DDR6 und einer Speichergeschwindigkeit von 18000 MHz bietet diese Grafikkarte ausreichend Kapazität für anspruchsvolle Spiele und Multimedia-Anwendungen.

Die Memory Bus Breite von 192bit sorgt für eine schnelle Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und dem Speicher. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung des Speichers und trägt zu einer verbesserten Leistung bei. Dadurch könnt ihr euch auf schnelle Ladezeiten einstellen, was in Verbindung mit einer starken SSD noch besser ist.

Sie verfügt auch über eine fortschrittliche Kühlungstechnologie. Das TRI-FROZR-Kühlsystem sorgt für eine effiziente Wärmeableitung und hält die Temperaturen niedrig, selbst bei intensiven Gaming-Sessions.

Natürlich bietet diese Tech auch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort. Ihr könnt mehrere Monitore anschließen und ein beeindruckendes Multi-Monitor-Setup erstellen. Dies ist auch für Projekte oder Arbeitsprozesse ziemlich nützlich.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Top-Angeboten. Es ist eine gute Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Beste Übersicht für ein Upgrade

Könnt ihr einfach nicht genug von den neuesten technischen Errungenschaften und Bauteilen bekommen? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf unsere Schatzkammer der Deals-Übersichtsseite werfen. Dort werdet ihr faszinierende Juwelen entdecken – Monitore, Grafikkarten und CPUs von außergewöhnlicher Brillanz zu unschlagbaren Preisen. Diese Schätze werden euer System mit neuer Kraft erfüllen und es zu ungeahnten Höhen führen.