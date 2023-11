Top-Deal am Black Friday: Der Ryzen 7 7800X3D ist AMDs beste Gaming-CPU und gerade so günstig wie noch nie

Im Rahmen des Black Friday bekommt ihr jetzt den AMD Ryzen 7 7800X3D günstig wie nie im Angebot. Das neue Avatar-Spiel gibt’s gratis dazu.

Der Black Friday steht direkt vor der Tür. Schon bevor die ganz große Schnäppchen-Sause am Freitag steigt, gibt es bei verschiedenen Anbietern große Rabatt-Aktionen. Amazon und MediaMarkt sind ganz vorne mit dabei, aber bei Mindfactory findet ihr jetzt einen besonders guten Deal.

Ryzen 7 7800X3D: AMDs beste Gaming-CPU im Angebot

Es handelt sich um den AMD Ryzen 7 7800X3D, der erst im Frühjahr als Nachfolger des für seine starke Gaming-Performance bekannten Ryzen 7 5800X3D eingeführt wurde. Die Performance ist erstklassig und wenn ihr euren Gaming-PC upgraden oder einen neuen zusammenstellen wollt, ist dieser Prozessor genau richtig.

Bei Mindfactory kostet die CPU aktuell nur 364,97€. Dazu kommen nochmal Versandkosten.

So günstig war das Modell bisher noch nie! Obendrauf könnt ihr euch außerdem Ubisofts kommenden Open-World-Hit Avatar: Frontiers of Pandora gratis sichern. Alle Infos dazu findet ihr weiter unten.

Die Kollegen von der GameStar haben den Prozessor übrigens auf Herz und Nieren geprüft und kamen dabei zu folgendem Fazit:

Mit dem Ryzen 7 7800X3D gelingt AMD das erwartete Kunststück, sich selbst gleich doppelt zu übertreffen. So ist der 7800X3D in Spielen bei der 720p-Auflösung nicht nur minimal schneller als der 7950X3D, sondern gleichzeitig noch effizienter und klar günstiger. […]

Pro ingesamt die schnellste CPU im Testfeld

äußerst effizient

hohe Anwendungsleistung Contra recht hohe Temperatur unter Anwendungs-Vollast (ca. 85 Grad; gilt nicht für Spiele)

Avatar: Frontiers of Pandora gratis – so funktioniert’s

Mit Avatar: Frontiers of Pandora entführt euch Ubisoft ab Anfang Dezember in die faszinierende Welt der großen Kino-Vorlage von James Cameron. Ihr könnt die Wildnis des Planeten dabei aus der Sicht eines Na’vi, also eines Einheimischen erkunden und euch gegen die fiesen Invasoren aus dem All wehren.

Das Spiel könnt ihr euch gratis sichern, wenn ihr den oben vorgestellten Prozessor oder ein anderes teilnehmendes Produkt bis zum 30. Dezember bei Mindfactory kauft und die Bestellung auf der Aktionsseite registriert. Dort findet ihr auch alle weiteren Produkte, die euch für die Aktion qualifizieren.

Noch mehr erstklassige Angebote und Neuerscheinungen findet ihr wie immer in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Aktionen wie diese und neue Produkte ausführlich vor. Schaut doch mal rein!