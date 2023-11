Black Friday Woche auf Amazon gestartet: Erbeutet jetzt sagenhafte Schnäppchen

Die Black Friday Woche startet und ihr könnt nun mit eurer Upgrade-Suche beginnen. Hier geben wir euch einen Einblick und die Zeiten bekannt.

Die Black Friday Woche ist eine bahnbrechende Schnäppchen-Zeit, wobei ihr eure liebste Tech oder sonstige Dinge zu einem sagenhaften Preis ergattern könnt. Falls ihr darüber nachdenkt, euren Rechner aufzurüsten, ist jetzt der beste Zeitpunkt für neue SSDs oder Grafikkarten gekommen.

Alles zu der Black Friday Woche 2023

Die Black Friday Woche startet ab dem 17. bis zum 27. November. Praktisch könnt ihr direkt ab 00:01 Uhr kurz nach Mitternacht schon die ersten Top-Angebote durchforsten. Der eigentliche Black Friday ist am 24. November, wobei ihr mit weiteren Schnäppchen rechnen könnt. Dennoch könnt ihr euch über den gesamten Zeitraum über große Ersparnisse erfreuen und solltet am besten so schnell wie möglich loslegen, ehe es euch jemand wegschnappt.

Welche Angebote könnten sich besonders lohnen?

Vor allem, wenn ihr euere PS5-Konsole mit mehr Speicher ausrüsten wollt, wäre jetzt die beste Zeit für eine SSD. Auf diese SSDs solltet ihr in dem Zeitraum ein Auge werfen. Zusätzlich erhaltet ihr Informationen, die euch weiterhelfen könnten. Falls ihr darüber nachdenkt, euch einen neuen Gaming-Monitor anzuschaffen, ist jetzt ebenfalls der beste Zeitpunkt gekommen. Profitiert von genialen Bildschirmen mit schnellen Bildwiederholungsraten, um insbesondere bei euren liebsten Shootern wie Rainbow Six Siege oder Valorant das Geschehen zu dominieren.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Top-Angeboten. Es ist eine gute Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Alle Deals, Angebote und Aktionen zum großen Zeitraum der Black Friday Woche findet ihr in unserer Cyber Week Hub. In unserer Deal-Übersicht gibt es darüber hinaus noch etliche Schnäppchen und mehr zu entdecken. Hier stellen wir euch regelmäßig ausgewählte Rabatte und Produkte ausführlich vor. Macht euch nun auf die Jagd nach weiteren Schätzen.