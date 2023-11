Gaming-Monitor am Black Friday 2023 kaufen: Diese Modelle solltet ihr im Auge behalten

Wenn ihr euch am Black Friday 2023 einen neuen Gaming-Monitor sichern wollt, könnten diese Empfehlungen genau richtig für euch sein.

Das Black Friday 2023 steht vor der Tür. Am 24. November steigt das große Schnäppchen-Event, aber natürlich geht es schon vorher los. MediaMarkt hat gestern die Black Week gestartet und auch die anderen großen Shops werden kaum bis Ende nächster Woche warten.

Wie immer dürfte der Black Friday auch in diesem Jahr eine gute Gelegenheit darstellen, wenn ihr eine größere Anschaffung im Auge habt. Ein neuer Gaming-Monitor könnte genau so eine sein und die Chancen stehen sehr gut, dass es hier ein paar tolle Angebote gibt. Wir verschaffen euch einen Überblick und zeigen euch, worauf es ankommt.

Gaming-Monitor am Black Friday kaufen

Im Segment der Monitore ist es nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Bevor ihr euch für ein Modell entscheidet, solltet ihr euch ein paar Fragen stellen. So kommt ihr am schnellsten zum passenden Produkt und ärgert euch hinterher nicht.

Welche Bildwiederholrate darf es sein? Grundsätzlich sind so ziemlich alle Gaming-Monitore mit einer Bildwiederholrate von mindestens 144Hz ausgestattet. Darunter solltet ihr nur gehen, wenn ihr den Monitor beispielsweise mit der PS5 oder der Xbox Series X/S nutzen wollt. Die schaffen nämlich maximal 120Hz. Nach oben ist der Wert allerdings fast offen.

Wenn ihr kompetitive Spiele zockt, in denen schnelle Reaktionen gefragt sind, kann sich auch ein Modell mit einer höheren Bildwiederholrate lohnen. Für die meisten Spiele sind 144Hz aber vollkommen ausreichend.

Der Samsung Odyssey Ark ist einer der besten Gaming-Monitore auf dem Markt.

4K, WQHD oder Full-HD? Welche Auflösung für euch die richtige ist, hängt stark von eurem PC ab. Eine höhere Auflösung ist natürlich besser, aber auch deutlich Hardware-hungriger. Wenn ihr am Ende mit niedrigen FPS spielen müsst oder mit Rucklern zu kämpfen habt, ist das auch kein Spaß. Schaut also am besten, welche Spiele ihr spielen möchtet und wie gut euer PC dafür geeignet ist.

Auch die Größe des Displays kann hier entscheidend sein. Die Unterschiede bei der Auflösung fallen bei größeren Bildschirmen auch stärker ins Gewicht. Wenn ihr also ein kleineres Modell unter 27 Zoll sucht, lohnt sich der Mehrpreis für 4K kaum noch. Das Geld investiert ihr dann lieber in neue Games!

Curved oder Flat? Zu guter Letzt könnt ihr euch noch zwischen verschiedenen Formen entscheiden. Curved-Monitore sind mittlerweile nicht mehr viel teurer als Flat-Modelle, sodass es hier am Ende auf eure Vorlieben ankommt. Ein gekrümmtes Bild soll für eine stärkere Immersion sorgen und bietet sich zum Beispiel für Shooter oder Rennspiele an. Auch hier steigen aber die Ansprüche an die Performance im Vergleich zu einem “normalen” Gaming-Monitor.

Eine Auswahl passender Modelle

Im Folgenden zeigen wir euch verschiedene Monitore, die unterschiedliche Spezifikationen mitbringen und aus unterschiedlichen Preisklassen kommen:

