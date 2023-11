SSD für PC und PS5 am Black Friday kaufen: Auf diese Angebote könnt ihr euch freuen

Wenn ihr am Black Friday 2023 eine neue SSD für PC oder PS5 kaufen wollt, seid ihr hier genau richtig. Wir zeigen euch die besten Angebote.

Der Black Friday steigt in diesem Jahr am 24. November. Mittlerweile beginnen die meisten Shops aber schon deutlich früher mit ihren Rabatt-Aktionen. Bei MediaMarkt laufen schon seit Montag die Black Weeks und auch andere Anbieter werden sicher nicht bis Ende nächster Woche warten. Bei Amazon geht’s beispielsweise am 17. November los:

Diesen Top-Deal gibt’s schon jetzt

Ein erstes Highlight könnt ihr euch jetzt schon sichern. Bei MediaMarkt ist nämlich im Rahmen der Black Week die Samsung 980 Pro mit Heatsink und 2TB Speicherplatz richtig günstig. Nur 119€ zahlt ihr zurzeit für die Festplatte.

Das ist der neue Tiefstpreis für das Modell, das sich für den PC und die PS5 gleichermaßen eignet. Die Übertragungsgeschwindigkeiten sind mit bis zu 7000 MB/s lesend und 5100 MB/s schreibend ziemlich hoch, was sich beim Zocken positiv auf eure Ladezeiten auswirkt.

SSD am Black Friday kaufen: Das müsst ihr beachten

Besonders äußerlich gleichen sich die allermeisten NVMe M.2 SSDs auf dem Markt. Die Unterschiede bei der Geschwindigkeit und dem Speichervolumen sind aber mitunter ziemlich groß. Außerdem gibt es Modelle mit und solche ohne eingebauten Kühlkörper. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wie viel Speicherplatz brauche ich? Das hängt ganz klar davon ab, was ihr mit der Festplatte vorhabt. Am gängigsten sind Modelle mit 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB und 8TB. Mit allen könnt ihr euren Speicherplatz effektiv erweitern und auch die Geschwindigkeit eures PCs boosten.

In Anbetracht dessen, dass viele aktuelle Spiele alleine schon mehrere hundert Gigabyte an Speicherplatz benötigen, könnte es sein, dass Varianten unter 1TB relativ schnell voll sind. Andererseits lohnt sich der Aufpreis bei Modellen mit 4 oder 8TB nur, wenn ihr die SSDs dann auch ausnutzt. In die PS5 passen auch gar nicht mehr als 8TB rein.

Für die allermeisten Anwender bieten sich daher Modelle mit 1TB oder 2TB an, da sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen.

Wie schnell sollte meine SSD sein? Auch diese Frage hängt stark von euren Wünschen ab. Grundsätzlich sind NVMe M.2 SSDs deutlich schneller als SATA-Modelle. Im Vergleich dazu bekommt ihr also auf jeden Fall mehr Geschwindigkeit heraus.

Wollt ihr die SSD in eure PS5 einbauen, müsst ihr aber beachten, dass das ausgewählte Modelle eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s aufweist.

Brauche ich einen Heatsink? Manche SSDs kommen direkt mit einem eingebauten Heatsink, andere Anbieter verzichten darauf. Manche Festplatten werden unter starker Last sehr warm, wenn ihr also Hardware-intensive Arbeiten wie Video-Schnitte oder 3D-Animationen ausführen wollt, ist ein solcher Kühlkörper durchaus empfehlenswert.

Ähnlich verhält es sich, wenn euer PC-Gehäuse klein ist oder ihr einen Laptop nutzt. Hier ist der Airflow oft eingeschränkt, wodurch die äußere Kühlung nicht immer ausreichend ist. Für die PS5 empfiehlt Sony generell die Nutzung eines Heatsinks.

Aber keine Sorge: Wenn ihr ein Modell ohne Kühlkörper im Angebot findet, müsst ihr nicht unbedingt verzichten. Bei Bedarf lässt sich ein Heatsink nämlich auch einzeln bestellen. Die meisten Modelle kosten dabei nicht mehr als 20€.

Black Friday: Behaltet diese Modelle im Auge

Welche Produkte am Ende wie stark reduziert werden, ist vorab kaum abzusehen. Sobald die Aktionen gestartet sind, werden wir euch natürlich über die besten Angebote informieren. Folgende Modelle könnt ihr aber auf jeden Fall im Auge behalten. Sie sind alle beliebt und auch für die PS5 geeignet.

Die besten Angebote und Aktionen nicht nur vom Black Friday findet ihr auch immer in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag aktuelle Schnäppchen und Neuerscheinungen vor. Schaut doch mal rein!