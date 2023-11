Beste 4K-CPU von AMD kostet jetzt nicht mal 170€ bei Amazon

Diese 4K-CPU von AMD hat es in sich, womit ihr euch ein günstiges Highend-Gaming-System aufbauen könnt. Jetzt im Amazon-Angebot.

Der AMD Ryzen 7 5700X Prozessor ist immer noch eine richtig starke CPU, die speziell für anspruchsvolle Aufgaben entwickelt wurde. Ihr könnt einen maximalen Leistungstakt bis zu 4,6 GHz erreichen und sämtliche Aufgaben locker bewältigen. Obendrein erhaltet ihr einen L3-Cache von 32 MB, der eure Gesamtleistung außerordentlich verbessert. Spart jetzt 41% und bezahlt nur 169€ statt 285€.

Darum lohnt sich die Anschaffung dieser 4K-CPU

Zum Vergleich, der AMD Ryzen 7 7800X3D kostet ebenfalls im Angebot gut 200€ mehr, was momentan echt eine Top-CPU auf dem Markt ist. Aber lohnen sich 200€ wegen 22% Mehrleistung? Auf der Seite für User-Benchmark könnt ihr es selbst überprüfen. Der AMD Ryzen 7 5700X Prozessor ist immer noch recht stark und kann in Verbindung mit einer ordentlichen Grafikkarte einiges liefern. Wenn ihr es richtig anstellt, könnt ihr ein absolutes Top-System für QHD errichten, was nicht mal 1000€ kostet oder ein solides Gaming-Setup für 4K, was vielleicht höchstens 1500€ kostet. Wenn man es nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet, ist dies eine der besten CPUs auf dem Markt!

Nun kommen wir zu den Daten dieser nützlichen Komponente. Mit einem Basistakt von 3,4 GHz und einem maximalen Leistungstakt von bis zu 4,6 GHz bietet er eine beeindruckende Geschwindigkeit und Rechenleistung. Die CPU verfügt über insgesamt 8 Kerne, die es ihr ermöglichen, mehrere Aufgaben euch gleichzeitig zu bewältigen.

Dieser Prozessor ist mit einem großzügigen L3-Cache von 32 MB ausgestattet, der den Zugriff auf häufig verwendete Daten beschleunigt und die Gesamtleistung verbessert. Dieser Cache sorgt dafür, dass die CPU schnell auf benötigte Informationen zugreifen kann, was sich positiv auf die Geschwindigkeit und Effizienz des Systems auswirkt.

Der Prozessor wird über den AM4-Sockel an das Motherboard angeschlossen und bietet eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Mainboards. Für die nächsten Jahre müsste so ein Sockel locker ausreichen, um Gaming in 4K noch bewältigen zu können. Wenn ihr ein QHD-System anstreben wollt, müsst ihr euch noch weniger Sorgen machen.

Es ist wichtig zu beachten, dass der AMD Ryzen 7 5700X Prozessor ohne Kühler geliefert wird. Das bedeutet, dass ihr einen geeigneten Kühler separat erwerben müsst, um sicherzustellen, dass der Prozessor unter optimalen Bedingungen betrieben wird. Es gibt verschiedene Kühleroptionen auf dem Markt, von Luftkühlern bis hin zu Flüssigkeitskühlern, die ihr je nach euren Bedürfnissen und Vorlieben auswählen könnt.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Super-Angeboten. Es ist eine vortreffliche Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Ein Paradies für Tech-Liebhaber

Seid ihr einfach nicht satt von den neuesten technologischen Wundern und Bauteilen? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf unsere Deals-Übersichtsseite werfen. Dort werdet ihr atemberaubende Schätze entdecken – Monitore, Grafikkarten und CPUs von außergewöhnlicher Brillanz zu unwiderstehlichen Preisen. Diese kostbaren Juwelen werden euer System mit neuer Energie erfüllen und es zu ungeahnten Höhen katapultieren