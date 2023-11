Grafikkarten am Black Friday 2023: Die besten Deals für NVIDIA GeForce und AMD Radeon im Überblick

Der Black Friday 2023 ist der perfekte Anlass, um euch eine neue Grafikkarte im Angebot zu sichern. Wir geben euch einen Überblick.

Der Black Friday 2023 steigt am 24. November. Erfahrungsgemäß werden die großen Händler und Shops aber schon vorher mit ihren Rabatt-Aktionen starten. Bei MediaMarkt läuft beispielsweise seit Montagmorgen die Black Week. Sobald es bei Amazon losgeht, findet ihr hier alle Angebote:

Am Black Friday gibt es meist Angebote aus so ziemlich allen Kategorien. Besonders teure Produkte lohnen sich dabei oft deutlich mehr, da die Ersparnis größer ist. Grafikkarten gehören dazu und mit etwas Glück findet ihr richtig gute Schnäppchen. Wir geben euch einen Überblick und zeigen euch, worauf ihr achten müsst.

Die ersten Deals sind schon da

Natürlich müsst ihr nicht bis zum Black Friday warten, um spannende Angebote zu finden. Schon jetzt sind ein paar Grafikkarten richtig günstig zu haben.

Bei Amazon ist gerade beispielsweise ein Custom Modell der GeForce RTX 4060 Ti zum neuen Tiefstpreis im Angebot. Ihr zahlt nur 534,60€ inklusive Versand.

Bei den Hardware-Experten von Mindfactory werdet ihr mit der Radeon RX 6600 für nur 199,89€ fündig. Die Grafikkarte eignet sich vor allem für Full-HD-Setups.

Mit der RTX 3060 Ti findet ihr bei Amazon eine weitere Top-GPU stark reduziert. Für nur 384,34€ könnt ihr zuschlagen.

Grafikkarten von NVIDIA

Die derzeit leistungsstärksten Grafikkarten tragen das NVIDIA GeForce RTX-Label. Nach dem anfänglichen Ausverkauf der 3000er Generation bei ihrer Veröffentlichung hat sich die Situation mittlerweile verbessert, und es gibt immer wieder attraktive Preise für alle Modelle. Die Auswahl des richtigen Modells hängt natürlich von euren individuellen Anforderungen ab.

Das Spitzenmodell ist die NVIDIA GeForce RTX 4090. Diese High-End-Grafikkarte ermöglicht maximale Detailgenauigkeit und Raytracing in 4K-Auflösung bei hohen Bildraten. Derzeit ist sie auch die teuerste Karte auf dem Markt, mit Preisen, die bei knapp über 1600€ beginnen.

Für 4K-Auflösung eignen sich auch die Modelle RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 3090 und RTX 3090 Ti sehr gut. Sie sind in einem Preisbereich von 840€ bis 1100€ erhältlich.

Für den Einstieg in hohe Auflösungen bieten sich die RTX 4070, RTX 3080 und RTX 3080 Ti an, die auch in einem WQHD-Setup hervorragend abschneiden. Diese Modelle kosten in etwa 600€.

Im oberen Bereich des WQHD-Spektrums sind die Modelle 3070, 3070 Ti und 4060 Ti zu finden, die alle zu einem Preis von etwa 400€ erhältlich sind.

Gute Leistung bieten auch die Modelle 4060, 3060 Ti und 3060. Gerade in diesem Segment finden sich gelegentlich sehr gute Angebote, teilweise sogar unter 300€, was besonders geeignet ist, wenn ihr ohnehin plant, auf einem WQHD- oder Full HD-Monitor zu spielen und maximale Leistung nicht unbedingt benötigt.

Falls ihr eine detailliertere Übersicht über die verschiedenen Modelle braucht und herausfinden möchtet, wie sich eure aktuelle Grafikkarte im Vergleich dazu schlägt, findet ihr bei GameStar einen entsprechenden Artikel.

So sieht es bei AMD aus

Ein weiterer bedeutender Akteur auf dem Grafikkartenmarkt ist AMD mit seiner Radeon RX-Serie. In der vorherigen Generation konnte AMD NVIDIA aufgrund des fehlenden Raytracings nicht ganz das Wasser reichen, aber aktuell hat sich der US-amerikanische Hersteller als eine kostengünstigere, jedoch ebenso hochwertige Alternative etabliert.

Das Spitzenmodell in der AMD-Reihe ist die RX 7900 XTX, die etwa auf dem Niveau der RTX 4080 angesiedelt ist und für ein optimales 4K-Gaming mit hohen Bildraten ausgelegt ist. Die RX 7900 XT liegt knapp darunter und eignet sich ebenfalls hervorragend für 4K-Gaming. In der oberen Mittelklasse finden sich die Modelle RX 6950 XT, RX 6900 XT und RX 6800 XT. Der High-End-Bereich von AMD bewegt sich preislich zwischen 540€ für die günstigeren Modelle und bis zu 1000€ für die Spitzenmodelle.

Die RX 6800 ist eine ideale Wahl für WQHD-Gaming und konkurriert mit der 3070 Ti. Die Modelle RX 6700, 6700 XT und 6750 XT befinden sich knapp darunter und bieten attraktive Angebote im Preisspektrum von 300€ bis 500€.

