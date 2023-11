Koop-RPG kostet auf Steam gerade weniger als ein Burger, ist 92 % positiv, gilt unter Fans als Meisterwerk

In Styx: Shards of Darkness schleicht ihr euch als Goblin durch die Schatten und infiltriert Feinde – alleine oder mit euren Freunden. Auf Steam bekommt ihr das Stealth-Game aktuell für 2,99 €.

Was ist das für ein Spiel? Styx: Shards of Darkness wurde 2017 von Cyanide Studio entwickelt und von Nacon veröffentlicht. Das Spiel ist der Nachfolger von Styx: Master of Shadows. In dem Schleich-Abenteuer spielt ihr den namensgebenden Goblin Styx der sich gegen Elfen, Zwerge und andere Gegner behaupten muss.

Der Goblin Styx kann auf verschiedene Schleichfähigkeiten und nützliche Ausrüstung als Unterstützung zurückgreifen. Dabei ist die Dunkelheit besonders hilfreich, denn: so kann Styx die Umgebung zu seinem Vorteil nutzen, Wachen ablenken und sie infiltrieren.

85 % Rabatt auf Steam

Wie teuer ist Styx: Shards of Darkness? Ihr bekommt Styx: Shards of Darkness auf Steam aktuell für 2,99 €. Regulär kostet das Stealth-Game 19,99 € – ihr spart also dicke 85 %. Das Angebot gilt allerdings nur bis zum 28. November.

Auf GOG bekommt ihr das Spiel aktuell sogar kostenlos. Dafür müsst ihr zustimmen, dass GOG eure E-Mail-Adresse für Marketingzwecke nutzen darf. Dieses Angebot gilt nur noch bis zum 24. November um 15 Uhr.

Diese Mechaniken gibt es im Spiel: Styx erklimmt in seinem Schleich-Abenteuer schwindelerregende Höhen und setzt dabei Fähigkeiten wie das Schwingen an Seilen und das Werfen von Klonen ein, um seine Feinde zu täuschen.

Mit tödlichen Waffen meistert ihr in Styx: Shards of Darkness offene Level, meuchelt eure Gegner – oder schleicht euch durch die Dunkelheit an ihnen vorbei. Ihr habt die Möglichkeit, neue Fähigkeiten freizuschalten, die euch bei eurem Abenteuer unterstützen. So investiert ihr eure Erfahrungspunkte in etwa für Meuchelmord, Magie oder Infiltrierung.

Um die Missionen des Stealth-Games zu bewältigen, könnt ihr euch alleine den Gefahren der Welt stellen oder gemeinsam mit Freunden Seite an Seite kämpfen, infiltrieren, schleichen und vor allem: überleben. Auf eurer Reise entdeckt ihr wertvolle Artefakte, Zutaten für tödliche Fallen und nützliche Gegenstände.

Spieler bekommen Styx „nicht mehr aus dem Kopf“

Das sagen die Fans: Auf Steam verzeichnet Styx: Shards of Darkness 92 % positive kürzliche Rezensionen. Ein paar Meinungen haben wir euch hier zusammengefasst:

GingerFox: „Wenn du ein RICHTIGES SNEAKY GAME spielen willst, bist du hier richtig.“

GHOSTMAN: „Eine Verbesserung gegenüber dem Original mit einer fesselnden Geschichte!“

Bionicblood: „Hat im Koop wirklich Spaß gemacht, toll zu sehen, wie Styx den Spieler beschimpft, wenn man stirbt. Lohnt sich, wenn man es im Angebot bekommt.“

Shek: „Härtestes Spiel aller Zeiten.“

Andere Nutzer schreiben, Styx: Shards of Darkness sei „absolut fantastisch.“ Sie wünschen sich weitere Styx-Spiele, sie können Styx „nicht mehr aus dem Kopf bekommen.“

Falls ihr Lust habt, mit euren Freunden zu zocken, euch aber eher im Horror-Bereich seht, haben wir einen weiteren Tipp für euch. In einem Koop-Spiel auf Steam arbeitet ihr auf verschiedenen Monden, um dort Schrott einzusammeln und an euren Arbeitgeber zu schicken. Dort warten allerdings viele Gefahren auf euch, denn: seltsame Monster wollen euch den Gar aus machen:

